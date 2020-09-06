安徒行傳：小國的使命 vs. 多邊大國主義

王毅如此不顧外交禮貌的脅迫言論，盡顯中國「戰狼外交」的本色，惹來捷克國內強烈反彈。布拉格市長發表措辭強硬的公開信「限時」要求中國道歉，份屬捷克「兄弟邦」的斯洛伐克也起而抗議，而一向對華取態比較溫和的兩個歐盟龍頭大國法國與德國，也迅速表態力撐捷克。看來，王毅此行分化歐盟各國的願望不但落空，更親自坐實歐盟外交與安全政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）把中國稱為「新帝國」的指控。

其實自中美對抗爆發以來，世界焦點集中在兩個超級大國之間的角力，小國好像只有選邊靠攏，或者袖手旁觀的被動角色。中國是擁14億人口的亞洲大國，捷克是只有1000萬人口的中歐小國，如果要比對兩國的實力，自是懸殊至極。中美對抗是兩個巨人互鬥，從「強國主義」的眼光看，捷克跟本無法影響大局。况且，中國近年在歐洲所經營的政治與經濟工作，可謂無孔不入。歐洲大國如法國、德國尚且對冒起的中國必恭必敬，不少歐洲小國，也不能不為着經濟利益，愈來愈依賴中國。

捷克反抗依附的歷史回憶

事實上，捷克近年由親華派執政，在任總統澤曼（Zeman）更曾向習近平宣示，要將捷克變成「中國通往歐洲的大門」，也積極參與「唱好」中國的「一帶一路」計劃。可以說，捷克正是歐洲小國因利益而親中國的表表者。

可是，小國並不只有依附強權這一項選擇。恰好相反，正因為小國常常要選擇「依附」而要變成受大國玩弄的犧牲品，所以，小國內部也往往充滿着對「依附」的不齒和批判，這些小國也滿載着「反抗依附」的歷史回憶。一部捷克的歷史，就是擺盪在「依附」和「反抗依附」兩端的歷史。

為了抵抗天主教勢力的專橫，現代捷克的前身波希米亞王國捲入了改變歐洲命運的「三十年戰爭」。後來，捷克被吸收成為了奧匈帝國一部分，終於在第一次世界大戰結束之後獲得獨立國家的地位。然而，弱小的捷克根本無法抵抗強鄰納粹德國的崛起，「依附德國」以求存的心態把捷克撕裂，親德派冀求以外交綏靖，結果淪為英國和法國最後出賣了的棋子，成為納粹德國第一個吞併的對象。

二戰雖言勝利，瓦解了納粹德國的外來統治，可是前來解放捷克的是蘇聯紅軍，「依附俄國」於是成為捷克宿命交響樂的另一部曲。直至1968年「布拉格之春」，「命運自主」的訴求方重新出現，可是「華沙公約」集團的社會主義「兄弟友邦」卻悍然出兵干預，「帶人性面孔的社會主義」無情夢碎。

當時蘇軍佔領，但捷克人民一如1939年面對德軍入侵一樣依小國的「生存智慧」而行，沒有大規模的拿起武器抵抗，而是沉着地以團結的態度，發起種種「不合作」行動。捷克「改革」進程被喝停，可是捷克人的和平抵抗卻換來一段喘息的空間，未有立時遭遇大鎮壓和大清洗。當時作家昆德拉寫下〈捷克的命運〉（Czech Destiny）一文，回顧捷克民族多災多難的近代史。他把小國常見的困難，視為一種命運的召命和考驗，因為小國和大國有着不同的自我感覺，也有不同的價值。

小國每日自省存在價值 敢實驗新模式

對昆德拉來說，大國毋須為自己的存在意義而苦惱，他們自豪於自己的博大和悠久，懶得再去追問這些大而久遠的存在究竟又有何意義。因此，大國往往沉迷於他們巨大的體積，又自以為這「巨大」本身就內含着拯救世界的使命。這種大國思想會把自我無限放大，以為世界都要以自己為中心，又以為自己的文化可以取代世界多元多樣的文化，讓這些大國以輕慢的態度看待弱小。

相反地，小國每一日都面臨對他們存在價值的質疑。這種質疑和自省催使他們日復一日地更新自己的視野，否則他們無法證明他們值得有獨立存在的價值。但正因如此，小國往往更具有創造力，他們力圖在日趨單一與合模的世界中奮力抵抗，保護珍貴而獨特的傳統與文化，實驗別樹一幟的生活方式。

昆德拉認為，飽受挫折的捷克「帶人性面孔的社會主義」實驗，正是這種「小國使命」的體現。它本來就不是一個自以為可以向外輸出的「新模式」，然而它對大國習以為常的觀點，提出了嚴峻的挑戰。改革雖然喝停了，但改革運動所留下的精神卻未有消散。

昆德拉小國使命論 呼應多邊主義

昆德拉的「小國使命」論，與今天弱小國家反對大國霸權的思想若合符節，與今日中共掛在嘴邊的反對「單邊主義」、主張「多邊主義」的措辭也遙相呼應。可是，正如上面提到的歐盟官員博雷爾所講，中國所主張的其實是「有選擇性的多邊主義」。這裏可以補充的是，中共心裏只是惦念着把天下分拆為幾個大國，各有勢力範圍的「多邊大國主義」，而非真的擁抱讓多元、弱勢的存在，讓他們可以挑戰「大國模式」地位的「小國價值」。

事實上，雖然在美蘇冷戰期間，中共一度同時挑戰美蘇兩大霸權，以弱小新獨立國家所組成的第三世界領袖自詡，然而這套毛式世界觀，仍然是以天下如何瓜分成大國所主導的不同集團為藍本。具體的例子就是，當蘇聯1968年悍然入侵捷克，中共雖然也出言譴責，但他們把這件事看成是「蘇修叛徒集團」和「捷修叛徒集團」的內部矛盾，是「蘇修叛徒集團為了勾結美帝國主義妄圖瓜分世界引起的結果」，是他們為了「挽救整個現代修正主義集團分崩離析、面臨滅亡的危機而進行的垂死掙扎」。在這種「大國眼光」底下，昆德拉為「人性化社會主義」所作的解說，在中共眼中自然只不過是「修正主義者」的夢囈。

小國精神揭破多邊大國主義的虛偽

不過，蘇聯入侵捷克的事件對中共的確有深遠影響，因為毛澤東確認了蘇聯的威脅是有真憑實據。然而，比那些中共眼中「修正主義者」走得更遠的是，1972年起中共就更主動地「勾結美帝國主義」，與美國恢復來往，「聯美」以「反蘇」。直至今日一邊要抵制美國「單邊主義」，一邊又要維持中美「你中有我，我中有你」，以便「分享天下」。然而，無論是「瓜分」還是「共享」，都是徹頭徹尾的「大國主義」。

昆德拉的「小國使命」觀，或者未必是今天捷克當政親華派所要承繼的思想，然而，捷克人「反抗依附」的「小國價值」與「小國精神」仍然穿透半個世紀的歷史，發揮作用，為我們揭破「多邊大國主義」的虛偽。

文//安徒

編輯//馮少榮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao