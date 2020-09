疫後世界 世人往何處去？

對上一場環球危機是2008年金融海嘯,事隔12年,當年政府及專家誇誇其談如何加強金融市場監管,如今已淪為空談,但卻激發連串關於平等、債務、公義的討論及行動。皮凱提(Thomas Piketty)跟Emmanuel Saez對財富累積的研究因「佔領華爾街」的「We are the 99%」口號而受大眾注意,也令皮凱提的著作洛陽紙貴;「佔領華爾街」發起人之一格雷伯探討債務的著作Debt﹕The First 5,000 Years也成暢銷書。

今次危機又會激發怎樣的新思維甚至是改革?格雷伯今年5月在網站politico.eu撰文,延續其2018年出版的Bullshit Jobs討論,指出疫情之下更令大家看清楚哪些工作不是bs jobs,哪些其實消失了也不會可惜。

做最多好事 獲最少回報

瘟疫之初,西方多國封城,新聞出現得最多的一個熱門詞彙便是essential workers。封城禁足令之下,誰還要上班?除了醫護,便是護老院看護、超市收銀員、雜貨店員工、清潔工、電子技工、外賣員這些你我日常生活中都會碰面,但一直鮮有人會對他們心懷敬意;還有一些更沒多少人看到,例如肉廠工人和採摘員。今年4月,英國更要大費周章派專機到羅馬尼亞接送外勞到英國幫忙採摘水果,以免失收。原來,那些安坐冷氣房中坐享高薪的行政人員不上班沒怎麼大不了。

格雷伯說,2008年的金融海嘯令世人意識到金融市場原來是騙局,一直令人敬畏的銀行家只是拙劣的騙徒;Covid-19更令人大開眼界,「我們此前稱之為『經濟』的原來極大部分只是另一場騙局而已。」他促讀者作思想實驗,想想如果我們所謂「經濟」並非市場,而是我們作為人類互相關懷,互相提供物質需要及有意義生活的基礎。如果這樣衡量生產力,那些最有經濟貢獻的,不只往往最低薪,也最不受尊重,也可能是最危險的。

他稱,現時世界有力量做最大損害的獲最多獎賞,做最多好事的卻獲最少回報。他文末問道,今年可以改變嗎?例如給essential workers特別花紅,就像華爾街管理層慣常所獲得般;至於華爾街管理層則間中給他們掌聲鼓勵,就像英國等地「為醫護鼓掌」一樣。「我們或者可以開始想想,那些在家工作的人有多少人需要重回辦公室,有多少工作最好不做。」

但然後呢?今年4、5月封城時,有不少文章促為essential workers提供更多保障,在疫情中大賺的亞馬遜更「皇恩浩蕩」地將員工時薪暫時提高2美元至17美元。亞馬遜員工曾組織罷工促公司提供更多保護,但無疾而終,亞馬遜更被指加強監控工會,以防工人作反。有關職場公義的討論也隨着輿論焦點轉移,漸為人淡忘。我們不禁問,這場危機揭示了問題,但危機過後會改變嗎?

無論是在Debt還是Bullshit Jobs,格雷伯只是梳理問題,以挑戰大眾想當然的想法,並沒有提出解決之道。他在Bullshit Jobs曾解釋,自己不提出政策建議,因為「政策」預設了一群精英作出決定,然後加諸眾人身上。格雷伯以無政府主義者自居,期望一天政府及企業等終成歷史,至於對迫切問題的解決方法則應在於不讓政府或企業取得更大權力。因此,面對問題時,他不會想像自己是決策者構思解決方案,反而是看看既有的社會運動如何解決問題。

全民基本收入

Bullshit Jobs一書問世時,還未有針對bs jobs的運動。英國近年有人提出4天工作周,疫情引發的失業潮亦令縮短工時成為時髦話題。英國左翼智庫Autonomy上月便指出,公營機構若實行4天工作周可以創造約50萬職位,並紓緩失業潮;芬蘭官員更研究每天6小時工作。這些措施真的可達到職場de-bullshitization?格雷伯在Bullshit Jobs中曾觸及縮短工時的建議,認為縮短工時也不會令Bs jobs消失。格雷伯較看好「全民基本收入」,這個備受不少進步派人士推崇的方案現在還有不少人在研究。

身為人類學家的格雷伯一直考察歷史,挑戰大家視為理所當然的想法:你認為不可能的東西其實早在人類社會出現過,你以為當然的事物,反而是近代的發明,Debt﹕The First 5,000 Years尤見其功夫,在思考疫後世界也具有參考價值。概括而言,該書認為古典經濟學一直忽視債務,完美市場沒有信貸和債務,但事實上金錢還未出現前已有債務。人們有需要時跟鄰人借東西,待日後歸還,這原是一種互助及互相拖欠人情的關係,但金錢出現卻將之改變成為脫離社會脈絡的關係,欠債也被視為十惡不赦,成為各種不公義的藉口。Debt一書出版時,歐洲債務危機還在善後,格雷伯在書中指出,歷史上統治者為保穩定,不時將債務一筆勾銷,當今社會也應效法。在瘟疫之下,債務又成為焦點,有國家暴力作後盾的政府可以債台高築下依然故我,要服膺法律及社會規範的個人則未知何時走出債務深淵。

展開平等主義實驗

認清事實後,儘管沒有萬靈丹,但實踐仍是最重要的。格雷伯著書立說之餘,一直參與社會運動,試驗各種可能。格雷伯是無政府主義者,一本關於「佔領華爾街」的文集The Occupy Handbook收錄了格雷伯Occupy Wall Street's Anarchist Roots一文,該文扼要地說明「佔領華爾街」的無政府主義根源,也簡單解釋了什麼是無政府主義。據其描述,無政府主義簡單來說是一場旨在促成真正自由社會的政治運動。馬克思主義堅持要先奪取國家權力以及接過相關官僚機器才推動改革,無政府主義者則反對這種想法,認為除非手段本身便是理想世界的模型,否則不可能達至目標。無政府主義者於是展開各種平等主義實驗,實行民主決策,以團結及互助取代剝削的關係。這種想法在「佔領華爾街」中落實,也見諸近年的氣候公義社運。

「危機往往揭示未被認識的真相。」真相揭示後應當如何?格雷伯身體力行了答案,那就是不斷思考和實踐。改變從來不會一蹴而就,也不要忘記那句「We are the 99%」的響亮口號也不是由一個人想出來的。

文//林康琪

編輯//蔡曉彤

