醫賢心事：疫情減社交 增長者抑鬱風險

近日多了老人的抑鬱問題。老人抑鬱的表現方式有時會有一點不同，可能身體的徵狀比較多，而情感方面不一定會有強烈的悲傷，反而可能是麻木、暴躁或動力變差，什麼也不願意做等。很多老人都不知道什麼是情緒病，甚至抗拒求醫，所以要家人多加觀察。

兒女精心安排節目 仍覺「很悶」

相比起年輕人，老人的社交以面對面為多，社交距離對他們是首當其衝。他們平常喜愛的活動，例如飲茶、耍太極、唱粵曲等，都因為社交距離而減少。開始時因為擔心疫情，所以沒有人會留意到這樣增加了孤獨感；但日子久了，情緒問題便漸漸浮現。家人可能會發現老人家變得鬱鬱寡歡、憂心忡忡，或是出現一些身體不適的徵狀。

有些兒女十分孝順，精心為媽媽安排怎樣打發時間，但媽媽還是覺得「很悶」。其實這種「很悶」的感覺是抑鬱的徵狀，是一種不能感受開心的狀態。即使是往日覺得有興趣的事情，現在卻沒有精神去享受。再嚴重一點，老人可能會出現生無可戀的念頭，繼而發展成尋死。

老人礙於對精神科疾病缺乏認識，而且思想保守，一般不接受自己有情緒問題。因此，家人的小心觀察是第一步，然後可以試着從老人所關心的方面入手，例如睡眠、身體不適等等，告訴老人身體某些物質（例如「血清素」）出現問題，也可以出現這些徵狀，從而勸導他們找醫生看看。

老人抑鬱可大可小，除了可能有輕生念頭外，亦跟認知障礙症有關連。及早醫治便能避免惡化！

文：何浩賢（精神科專科醫生）