很多時由於抹窗、抹櫃不夠高，手臂過度伸直，這動作會增加關節壓力，宜用穩定的梯具輔助。另外，拖地時上身可以前傾，但腰部要保持挺直，膝蓋亦不要過度向前壓。輪流轉做不同的家務，可避免長時間重複同一動作，減少勞損的風險。

除此之外，做家務前可先做伸展運動，尤其是久坐後做家務，建議先伸展一下，打掃完畢也可做同樣的伸展動作放鬆肌肉。

■腕伸肌群伸展

目的：預防網球肘

做法：

1. 手臂伸直，手心向下

2. 另一隻手按着手背往下屈

3. 維持10秒為1組，重複3次，換邊再做

■腕屈肌群伸展

目的：預防高爾夫球肘

做法：

1. 手臂伸直，手心向上

2. 另一隻手按着手心往下屈

3. 維持10秒為1組，重複3次，換邊再做

■胸大肌伸展

目的：預防寒背

做法：

1. 手臂貼牆或門框，上身向前壓

2. 維持10秒為1組，重複3次，換邊再做

■軀幹側彎伸展

目的：預防腰痛

做法：

1. 左手叉腰

2.右手高舉過頭，盡量向左彎腰

3.維持10秒為1組，重複3次，換邊再做