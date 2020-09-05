實戰製作：簡易糯米糍 粉糰愈搓愈Q彈

■麥提莎糯米糍

工具：麵粉篩、膠刮、食物保鮮袋、擀麵棍、脫模噴油

材料（30粒）：

糯米粉……120克

粘米粉……20克

唂咕粉……15克

砂糖……30克

牛奶……220毫升

■麥提莎朱古力

（任何口味）30粒

沾糯米糍配料：

唂咕粉……10克

做法：

1.糯米粉、粘米粉、砂糖及唂咕粉混合後過篩（圖A）

2.牛奶分3次加入，與已過篩的粉攪拌成朱古力色粉漿。粉漿過篩，篩走粉粒和結塊

3.在不鏽鋼碟上噴油，或在碟上掃一層薄的食用油，防止糯米粉漿蒸熟後黏底

4.將粉漿倒進碟內，用保鮮紙蓋着，可避免蒸煮時煲蓋的倒汗水滴在糯米粉漿上，以大火隔水蒸約17分鐘

5. 取出蒸好粉糰，於室溫放涼至變暖

6.在食物保鮮袋內噴油或使用食物油，放入粉糰。隔袋用掌心搓揉粉糰約3至4分鐘至柔軟（圖B）。假如覺得粉糰燙手，可改用擀麵棍擀粉糰

7.把搓好的糯米粉糰在袋內攤平，用擀麵棍隔袋將粉糰壓成約5毫米厚的長方形，剪開膠袋表面

8.戴上即棄塑膠手套。在另一隻不鏽鋼碟上灑上唂咕粉，膠刮沾上唂咕粉後，將粉糰切成細件，呈長方形（圖C），每件約4厘米長，約3厘米闊

9.一塊粉糰包裹一粒麥提莎，搓圓，沾滿唂咕粉即成

■小貼士：粉糰趁暖搓揉

˙ 隔袋搓揉粉糰不黏手

˙搓揉粉糰，可使口感變得柔韌，搓揉時間愈長愈煙韌

˙ 要趁粉糰還暖時搓揉，因變涼後會硬化

■有片睇

跟阿Lu學做麥提莎糯米糍

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