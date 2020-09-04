舞台搬上戲院銀幕 多角度欣賞經典作

康文署早前宣布，轄下表演場地不會早於9月底前開放供現場演出，本月原定節目也要取消。想感受劇場的當下，還得再等待。暫時除了寄情網上世界的文藝節目外，其實也有演藝節目在戲院上映，看劇看舞聽音樂也多一個選擇。

加插訪問、後台風光

藝團和劇院在開拓網絡平台之前，早已走進戲院，好像紐約大都會歌劇院的Met Live、英國國家劇院的NT Live都是成功例子。這些戲院播放版透過鏡頭剪接為觀眾帶來新的體驗，而且常加插簡短訪問、後台風光，助觀眾對作品有更深的了解，所以也成為了開拓觀眾層的方法之一。而這些戲院放映一般入座率也不錯，熱門的節目甚至場場爆滿。好像原定安排8月中在香港上映蜷川幸雄的《凱撒大帝》，改期至9月場次也早已滿座，且看是否有機會加場。喜歡日本劇場的話，還有另一選擇，由大阪藝術大學的豬上秀德等5人在1980年創立的劇團新感線，作品結合舞台劇、歌舞伎，融合武士與漫畫元素，確實是日本獨有。劇團的「GEKI x CINE」系列結合了「舞台劇」與「戲院」，以多角度攝影機全方位記錄，呈現華麗多變的舞台。近日上映的4齣作品分別是《薔薇與武士》、《蠻幽鬼》、 《骷髏城之七人》和《蒼之亂》，都是劇團代表作，更有明星級演員陣容，天海祐希、堺雅人、小栗旬等都是香港觀眾熟悉的名字。

The Met 經典《蝴蝶夫人》

歌劇方面，雖然同是最經典最著名的曲目，但不同藝團、不同導演和演員，效果自有不同。

The Met 2020帶來普契尼（Puccini）的兩齣經典作品，分別是《蝴蝶夫人》及《杜蘭朵》。《蝴蝶夫人》至20世紀初首演，至今出現過不同版本，這個由The English Patient、The Talented Mr. Ripley的著名英國導演Anthony Minghella執導的版本，2007年首度上演，導演雖已離世，這部跨界作品已成為Met的經典。這個樂季再度上演，由女高音和慧（Hui He）飾演藝妓主角，男高音Bruce Sledge則飾演美國海軍軍官。《杜蘭朵》則是普契尼的最後作品，1926年公演。這次上演的是30多年前由意大利電影及歌劇導演Franco Zeffirelli執導的版本，著名女高音Christine Goerke飾演主角杜蘭朵公主。另一齣著名歌劇是莫扎特經典作品《唐‧喬望尼》，講述情場浪子唐璜的風流事迹，英國皇家歌劇團2014年首演作品，由Kasper Holten執導，男低音Erwin Schrott飾演唐璜。英國皇家歌劇團的最新製作是唐尼采蒂（Gaetano Donizetti）的《老柏思春》（Don Pasquale），一部公認的喜劇歌劇傑作。導演Damiano Michieletto為這個充滿荒誕色彩的喜歌劇嘗試實驗性的改編，加入現代舞台設計，主角由來自威爾斯的低男中音Bryn Terfel擔任，口碑不錯。

■GEKI x CINE 新感線劇團

英國皇家歌劇團歌劇

查詢：https://www.emperorcinemas.com/zh/ticketing/special

The Met 2020

查詢：https://www.cinema.com.hk/en/movie/special/11

文：林喜兒

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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