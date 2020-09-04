藝文青：不容忽視的可愛力量

《衝吧烈子》內角色為不同動物，烈子就是一隻「小熊貓」。不少人把小熊貓跟浣熊混淆，或以為是年幼的熊貓，小熊貓學名是Ailurus fulgens，多數稱為Red Panda，本港的海洋公園其實亦養有3隻。小熊貓體積小小主要為紅棕色，大尾是一間一間的花紋，是相當精緻的爬樹高手，出沒於喜馬拉雅山脈，因為砍伐樹木及捕殺而瀕危，難怪選為主角。小熊貓連同耳廓狐、蛇鷲、大猩猩等比較「小眾」的動物，造型可愛，讓動畫的角色生色不少。

可愛絕對是不容忽視的力量，日本可愛文化更風靡世界。記得幾年前到英國著名的V&A博物館遊覽，常設展廳介紹不同地域的視覺文化，日本的可愛文化獨佔一角，介紹其於衣服、流行產物及藝術創作之影響。《衝吧烈子》亦見製作團隊對呈現音樂元素的野心，至少把暴烈的重金屬放在觀眾面前，但今季烈子的死亡音發揮減少。因為劇情需要，故事亦說及學習樂器的辛酸，包括結他初學者會認為F chord是難以跨越的高牆，講得抵死引發共鳴。事實上，烈子去年更跟台灣有名戶外音樂節覺醒音樂祭聯乘。

面對職場壓力與戀愛掙扎

即使是卡通，烈子絕對是衝着大人來的。有趣的是，《衝吧烈子》其實是由Sanrio創作，即是Hello Kitty的「朋友」，大概為公司一次市場開闢嘗試。日本講求禮儀，第一季主要講述烈子面對的職場壓力，揭示階級分野文化等，第二季則加入戀愛與拍拖情節，均反映日常生活中的規範與掙扎。面對大豬上司的無限加班，媽媽積極介紹相睇男子，烈子卻因為想當「好人」而抑壓，只有在高歌時才表現自己想法，因此才有180度的極端變臉。

比起「純潔」及永遠「正能量」的Hello Kitty、My Melody，烈子有共鳴、真實得多，亦解釋了烈子在職場女子觀眾群受歡迎的原因。第三季由烈子玩VR虛擬男友開始，誤打誤撞加入打理地下偶像（idol）團體。日本所謂偶像文化跟本港廣泛理解偶像不同，港人一般認為偶像即等於明星、藝人、歌手，而日本的偶像團體其實指某種規模及風格的跳唱組合，標榜某種可愛形象。烈子終於找到真正想付出的平台，卻在追尋間感到害怕，她會否突破自己？要否衝出去？世界已經咁亂，有想做的快點做，烈子咆哮吧！

文：小東