實戰製作：善用食用澱粉特性 炮製糕點

【明報專訊】要善用各種食用澱粉，不能一本通書讀到老，雷啟裕說，其實馬鈴薯粉、粟粉、木薯粉也能用於煎炸粉漿、勾芡和醃肉，用哪種粉，視乎材料及做法而定。烹飪教室Rosee Foody的烹飪導師兼電台節目主持人何嘉露（阿Lu）今次就以粟粉、木薯粉、糯米粉示範2個小食——芝士麻糬波波、椰汁馬豆糕。
■芝士麻糬波波
◆材料：
糯米粉 45克
木薯粉 100克
芝士粉 40克
鹽 2克
糖 2克
雞蛋 75克
無鹽牛油 20克
牛奶 110毫升
芝士碎 30克
馬蘇里拉芝士碎
（mozzarella） 45克
◆做法：
1. 將牛奶及無鹽牛油倒進鍋中，煮溶後離鑊，加入糯米粉及木薯粉攪拌，用電動打蛋器將材料打至順滑
2. 加入雞蛋、鹽和糖，拌勻
3. 加入芝士粉、芝士碎，所有材料拌勻
4. 倒入唧袋，在已墊牛油紙的焗盤上，唧出直徑約5厘米大小的花塔餅狀（圖A）
5. 放入已預熱180℃的焗爐，烤20分鐘至金黃色即可
小貼士：食用粉吸水有差異
市面上各種食用粉的吸水力不同，這次阿Lu選用的食用粉均來自李祥和，如使用其他品牌，或要稍微調整分量。
■椰汁馬豆糕
◆材料：
粟粉 100克
馬豆 120克
花奶 160毫升
椰漿 200亳升
白砂糖 80克
清水 400+200毫升
◆做法：
1. 提早將馬豆浸泡最少1小時
2. 以中小火煮馬豆20分鐘至腍身，熄火焗10分鐘，瀝乾備用
3. 將粟粉加入400毫升水中，拌勻成粉漿備用
4. 煮滾200毫升水，水滾後加入白砂糖，煮至砂糖全溶
5. 糖水轉中火，加入花奶和椰漿，煮滾後分3次加入粟粉粉漿，其間不停攪拌（圖B）
6. 熄火後加入馬豆，拌勻
7. 倒入器皿，放涼後放入雪櫃3小時，脫模切件，即可
小貼士：攪拌粉漿免黏底
步驟5加入粟粉粉漿後，粉漿會愈煮愈稠，需不停攪拌，以免黏底。
●有片睇：跟阿Lu學做芝士麻糬波波及椰汁馬豆糕：bit.ly/3lKSSqw