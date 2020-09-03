甘迺迪夫人潮流印記 經典袋復刻 打破性別界限

半月形的袋身設計，流暢順滑的皮革材質，配上精緻的金屬鎖扣和短身單肩帶，是Jackie Bag的標誌特色。這款手袋的原身，是Gucci於1958年推出的編號G1097，名為「The Constance」的單肩手袋，靈感取自傳統馬術運動中的馬鼻罩。後來品牌於1961年加寬其底部令容量變大，並改良鎖扣位置，重新設計成G1244的手袋型號，簡約典雅，適合上膊使用的版型美觀又百搭，深得當時被視為fashion icon的甘迺迪夫人喜愛。她最常揹的款式有經典的全啡色皮革設計和另一款米色帆布款，後者袋身中間飾有Gucci經典的紅綠織帶，搭配深棕色的皮革飾邊，清新休閒且質感十足，時常在不同場合活動中被攝影鏡頭捕捉，令這手袋一炮而紅。

夫人名字命名 歷經多重變奏

1994年，甘迺迪夫人辭世，為紀念這位優雅高貴的傳奇女性，當時擔任Gucci創意總監的Tom Ford，於1996年將G1244命名為「Jackie Bag」（又名The Jackie或Jackie O' Bag），同時取甘迺迪夫人的娘家姓氏Bouvier，將原有的G1097袋款改名為「Bouvier Bag」。1999年，他更把Jackie Bag的袋身換上鮮艷搶眼的色系、絲絨及尼龍材質，原本的金屬管狀鎖扣換成方形鎖頭，相較本來低調內斂的設計，狂野跳脫的配色更顯率性摩登，再次掀起一時佳話。

後來隨着Tom Ford離任，品牌以往性感大膽的風格色彩逐漸退去，Jackie Bag落到接班人Frida Giannini手上，漸漸演化成柔媚高貴的代表。如2009年春夏季時裝展上，她把Jackie Bag的比例延長拉闊，換成光滑軟皮、鱷魚皮紋及Gucci Monogram印花三款面料設計，並綴以長流蘇和金色的竹節扣作裝飾，造就了The New Jackie的誕生。

Frida又將手袋改回本來洗煉利落的Hobo形狀，推出過霧面麂皮的款式，2014年更利用甜美柔和的粉嫩色調，設計出溫婉清新、知性優雅的The Jackie Soft皮革手袋系列。品牌亦於同年找來超模Kate Moss拍攝微電影，飾演一名揹着各款The Jackie Soft被狗仔隊追蹤偷拍的巨星，猶如美劇《慾望都市》般時髦摩登的影像畫面深入民心，令其成為當下最討都市女性歡心的手袋款式。

百搭中性設計 呼應性別議題

然而，潮流終究是一門轉瞬即逝的玩意，款式再出眾也有過時的一天，品牌現任創意總監Alessandro Michele十分明白這道理，因此喜歡在創作上滲入社會議題，藉此紀念某時代下的大小事，引起大眾共鳴和反思，令設計擁有多一番深層意義。他自上位以來一直致力探索多元文化和平等包容等議題，「雌雄同體」也是他在設計上的重要靈感。他從男裝成衣上大玩蕾絲、蝴蝶結、透視裝等元素，繼而推出中性香水和腕表，以至今年設立首個「Non-Binary」非二元性別部門Gucci Mx，專門為一眾性別流動人士推出跨性別的服飾單品，提供更多時尚靈感。今次Gucci Mx利用復刻版的中性Jackie Bag為此計劃打響頭炮，將這場不分男女的時裝革命推向高峰。

正所謂Vintage is the new black，Alessandro Michele掌握復古潮流，將舊版Jackie分拆成中型、小型及迷你3種尺寸，保留原身圓弧纖薄的利落版型和金屬管狀推嵌式鎖扣，材質上改良成紅、黑、白及多種糖果粉色的亮面皮革，還有蟒蛇紋，及經典雙GG印花帆布搭配品牌條紋織帶的復古款式，每款手袋均設有一條可拆式的長肩帶，可自行調校成手挽、側孭或斜孭用途，設計知性精緻，百搭實用又不乏現代美感，不論拼湊在任何人或風格的服飾上，都可從容游刃地成為造型亮點。

在設計師手中，Jackie Bag由昔日象徵甘迺迪夫人優雅氣質的時代印記，轉化成性別自由的身分標誌。尤其現時性別議題受到全球關注，人人渴望追尋表達自我的方式。這種與社會時事種下連結和互相呼應的設計，比起許多只講求夠chic夠潮的手袋款式更顯可貴。

查詢：Gucci 2524 4492（中環Landmark店）

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文：康詠然

模特兒：Gertruda S（QUEST Artists & Models）

化妝：Chris Lam

髮型：Kyo Lee

統籌：John Wan

編輯：林曉慧

電郵：lifestyle@mingpao.com