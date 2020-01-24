時尚KOL MillyQ 被看見不難 難在路線鮮明

1. 你會怎樣定義自己？

時尚部落客、風格作家、冒險旅行者、品牌創辦總監，我擁有多條不同的斜槓（slash）。我從來不覺得人生只能有一種定義跟可能，於是我在多重身分之間轉換，但無論如何，不變的是我對任何人事物都充滿好奇且希冀深入探索的態度。

2. 你覺得香港是個怎樣的城市？有什麼地方是你特別喜歡 / 不喜歡？

我一直覺得香港是一個擁有很多可能的城市，人很多，機會很多。文化、語言、食物有在地也有外來，我特別喜歡的是「美食」，在香港有地道的點心和大牌檔，同樣有正宗的外國菜，我總喜歡在「吃」中窺見與了解不同文化，在餐盤中感受四季的節奏變化，讓舌尖與感官徹底探索。不喜歡的大概是夏天到處的冷氣也調得太凍了。

3. 你認為現今要成為一個時尚KOL需要具備什麼條件或才能？

現在成為KOL要被看見不難，難的是如何獨樹一格，不被淘汰。對我而言，時尚KOL雖是個統稱，但我們都有自己鮮明的個性、特質、專長，正是因為相異跟多元所以才有趣，才能激盪不同的花火。

4. 可以分享你一天的工作日程嗎？

每天早上6時半起牀，做些瑜伽食過早餐後就開始 #accro飾品總監的工作，處理#accro和自己MillyQ合共6個社交平台。午餐後通常會外出拍照或參加記者會等活動。下午5時上法文課或其他興趣活動，下午6時半練舞或做運動，或在家準備豐盛的晚餐跟老公一起享用。9時再續電腦工作如post文、覆電郵、修圖等。凌晨2時才休息。周末會稍微輕鬆一點，身為全職KOL其實沒有假期，因為時間全是自己掌控，雖然能夠彈性調整，但抓緊時間保持自律的工作步調也很重要，不然事情真的每天都做不完，所以我的相機、手機、電腦幾乎一周7天都不太離身。

5. 怎樣做到work-life balance？

這題太難了，我真的是個很over的工作狂，我的work跟life大概從來沒有balance過（苦笑）。

但自從身旁有了我的另一半「許先生」後，這個困擾就漸漸變得輕微許多，他會盯緊我要work-life balance，設法以各種「誘騙」令我暫時放下工作。

6. 時裝對你來說是什麼？

Fashion對我而言是一種展現與了解，一種創作者將腦袋中靈感、創意、美學、風格相結合的展現，一種消費者對於自身個性、喜好、品味和風格透徹的了解。

7. 哪個是你最愛的時尚品牌？為什麼？

我有很多喜愛的時尚品牌，但卻沒有固定的「最」喜愛一個。我喜愛一個品牌不是單純因為「品牌」本身，而是它的風格、設計、精神和故事。當然我的喜好也會隨着自己不同年齡階段、心態、風格而有不同。此刻我喜歡簡單經典和有力量的中性風格，當中要細膩地糅合女人味的品牌。

8. 怎樣形容自己的穿衣風格？作為飾品代理品牌創辦人，首飾配搭上有什麼技巧或心得？

我的穿衣風格是簡單不囉唆，不要太複雜但又能藏着些具設計感的心機小細節，我喜歡簡潔的顏色，搭配利落的線條跟稍微寬鬆的舒適剪裁，然後也必須透着一點點若隱若現的性感女人味。

關於飾品搭配，它們既可以是畫龍點睛的配角，也可以是掌握焦點搖身成為全場關注的主角，一切只關乎於如何選擇。繁複華麗的衣著，飾品可以選擇簡單一些佩戴，如果是簡單的穿著，不妨選擇強烈又大膽的飾品，在低調中隱藏着高調。

9. 你認為什麼是美？

對我而言，一個女人最美的是性感的腦袋與迷人的自信。關於美或性感，從來都不該是身材多好、衣服多少、年齡多大，一切只關乎自己的態度，而非外界的眼光、世俗的框架。關於美我們可以有自己標下的各種定義，用自己的方式詮釋與表達，對我而言那就是最有魅力的美。

10. 現今社會有什麼被低估？

我覺得文字的力量被低估，所以我始終堅持守住文字，不將自己全盤投入網絡、影音、圖像龐大崛起的世界，我想，總需有人逆勢而行吧。

■Profile

MillyQ（米粒Q）

台灣時尚blogger，曾任職於奢侈品集團LVMH、香水外商公司，數年前旅居法國，出版旅遊書《米粒Q的巴黎私心瘋》，現為飾品代理品牌#accro創辦人，在香港展開婚後生活，同時活躍於各大時尚活動。

文：溫兆明

髮型：Mpalace Elaine

編輯/陳淑安

電郵/ lifestyle@mingpao.com