第３站：向大帽山「波波」進發 風光無限好

經過扶輪公園後，轉入大帽山道，大帽山郊野公園遊客中心近在咫尺。除了提供郊野公園的相關資訊，遊客中心還設有和氣候變化相關的多元互動展品和遊戲。這裏的洗手間和小賣部也是上山前的最後補給點，再前進先要整理好行裝，順便探望廣為行山愛好者認識的茶水亭主理人連姐。

大帽山道有難度 耐性忍讓駕駛

再向上行駛，就是無欄杆、無街燈的大帽山道了，適合具備一定駕駛經驗的朋友前往。這條雖然是雙程路，但十分狹窄，大型車輛或者改裝過車身高度車輛千萬要小心，不可急躁。這段路每逢假日都十分多車，也算是經常發生事故的地段，基本只要一輛車卡着就會整條路堵塞。其實路上避車處十分多，只要駕駛時有耐性和忍讓問題就不大。至於無街燈問題，則在天黑前下山便可，不然依靠車頭燈慢慢開就是了。相比日本或台灣鄉郊的山路，這段路已不算太黑。

飽覽元朗錦田景色

一般車輛最高只能駛到大帽山觀景台，這裏路旁有十多個停車位。穿過閘口，再往上前往大帽山天氣雷達站的道路，則只限持有通行證的車輛行駛。泊好車之後有兩個選擇，其一是橫越道路，經過一幢灰色的廢棄建築物，抵達大帽山觀景台。觀景台位於山坳上，十分當風，就算盛夏前來也感到勁風撲面。這裏可以遠眺鄰近的大刀屻、元朗、錦田以至石崗一帶景色。往左走約3分鐘見另一個遍植芒草的山坡，當10、11月芒草盛開時，在黃昏夕陽映照下，大片金黃色的芒草隨風起伏，充滿動感，廣為打卡文青喜愛。

方案二則是步行穿過閘口，向大帽山天氣雷達站的球形護罩「波波」進發。從閘口前往雷達站需時至少半個鐘，大家宜量力而為，必須帶備足夠食水及穿合適裝束。從山路一直蜿蜒而上，由於地勢高和開揚，可以飽覽九龍、獅子山以至元朗等地風光。再往上走則到達一條十分狹窄的「之」字路，這裏無官方名稱，坊間多稱為「大帽山髮夾彎」或「大帽山S彎」，是觀雲海、日出的理想地點，天氣好的話最遠甚至望到港島和南丫島。

再往上走就是雷達站所在。這裏原為天文台和民航處用地，及後加建了解放軍設施，現場有身穿空軍迷彩服的軍人把守，禁止通行及攝影。雷達站閘前約為海拔930米，是平民百姓能夠到達的香港最高點。