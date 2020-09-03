第２站：川龍靚水種靚菜

踏進川龍村，可以見到村內仍然有不少農田，名產是西洋菜和通菜，現時仍然有7、8戶農家種植。由於用以灌溉的山水水質優良，因此這裏出產的西洋菜非常著名，清甜而且無渣，端記和彩龍都可以點白焯西洋菜。

中秋過後西洋菜應市

夏天並非西洋菜的當造季節，農家多在農曆五月底左右轉種通菜，約中秋過後才有西洋菜應市。相比起曾經失傳的鶴藪白菜仔和元朗絲苗等其他本地農產名物，川龍西洋菜在過去幾十年持續地種植，品種純正，無引入外來品種或者雜交，普遍認為更保留原本蔬菜的特色。如果周末到訪的話，常見村婦擺地攤販售西洋菜，還有合掌瓜、香蕉、檸檬、生菜、油麥菜、青瓜、番薯或者自家曬製的菜乾。除了在菜檔購買，亦可以直接到村內的悅來農莊（查詢：9488 9081）和萍姐菜園（查詢：9235 5276）購買新鮮蔬果。

如果仍有興致，可從端記茶樓旁進入川龍家樂徑。以一家大小為對象的川龍家樂徑，只需約20分鐘即可行完，沿途有燒烤場，也可在觀景台遠眺大帽山頂和荃灣一帶景色。