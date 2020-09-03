荃錦公路玩上大帽山 自駕遊川龍飲茶睇靚景

第１站：客家茶樓歎手製茶粿

今次自駕遊，我們從東鐵線沙田站出發，經城門隧道和荃錦交匯處，上熱門的自駕遊路線荃錦公路和大帽山郊野公園一帶，大帽山頂停車場為終點。路線全長約21公里，單計車程大概30分鐘完成。雖在炎炎夏日，但車流不多的話，打開車窗吹吹山風十分舒服。途中經過川龍村、扶輪公園和郊野公園內多個展望台，四處遊逛、影相、飲茶，或者在村裏買點農產品，悠閒度過一天，十分寫意。

首站我們到達川龍，村內有兩家人氣鄉村茶居：端記和彩龍。其中，端記茶樓的負責人曾群輝表示，兩家茶樓都由村民經營，各自有不同的捧場客：「端記由我老爸創立，現時由我和太太打理，說起來都有60多年歷史了。」兩家酒樓附近都有泊車空地，不過逢周末或假期都十分擠擁，如果駕車來宜提早出發。

第一次前往端記茶樓的朋友，總會被琳琅滿目的食物選擇「嚇親」；更難以想像的是，居然絕大部分都是直接在茶樓的廚房製作。曾群輝說：「除了豆腐和豆腐花是附近一家豆品廠提供，其他都是我們自己做的，點心師傅每朝凌晨4時就要開工了。」點心款式十分多，其中包括一些古早款式，例如雞球大包和鵪鶉蛋燒賣等。

山水甘甜 豆品嫩滑可口

由曾群輝夫妻一手一腳主理的茶粿也是熱賣項目。「我們客家人對茶粿十分注重，每天新鮮做。茶粿材料雞屎藤葉，我親自採收和搗爛，後續製作則由太太一手一腳主理，絕不假手於人或者用機器大量生產。」這裏的茶粿有齊鹹、甜或無餡料選擇，無餡料茶粿特別能夠啖出葉香，周末可以售出超過100碟。

另外，記者也十分喜愛這裏冲茶用水和豆腐菜式，兩者皆受惠用這個小區的獨特優勢：「村裏多年來都是食用山水，我們冲茶和附近豆品廠同樣使用。」水質甘甜爽冽，令人不期然多飲幾杯，豆品也特別嫩滑可口，豆腐花和煎釀豆腐都出色。點心以外，端記還有很多碟頭飯甚至燒味等可供選擇。先前不曾留意這裏的燒味，原來是師傅使用店內的炭爐現場自家製作，難怪燒味特別新鮮熱辣，而且帶有濃烈的炭香味，是坊間食肆不容易找到的美食。

■端記茶樓

地址：荃灣荃錦公路川龍村57至58號

營業時間：上午6:00至下午2:00

查詢：2490 5246

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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