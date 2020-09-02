凝住時間 推動保育 動物標本 無聲訴說生與死

記得emoji那藍色蝴蝶符號嗎？牠的學名，其實叫「大藍閃蝶」，在謝緻穎（Morly）的工作室「Terra House」內，數十隻杳無氣息的大藍閃蝶，牢牢固定於標本箱內，沉寂靜默，但湛藍的身軀仍閃亮得刺眼，「好多人來到驚訝，原來現實真的有這種蝴蝶」。

眼前一片絢麗蝶海，由非洲、南美、印尼等地的品種組成，全是在自然死亡後，通過Morly一雙手，化為永不腐化的標本，「牠們會經原產地的動物保育組織採集再銷出，越洋到港」。工作室好比一個蝴蝶館，素淨的網絲蛺蝶、形似落葉的枯葉蝶、黑中帶綠的琉璃翠鳳蝶等，一片片纖細身軀被分門別類，待有心人認領。

自小喜歡動物 將標本科學結合藝術

在香港，標本師寥寥可數，除了因為沒正式課程可讀，港人對動物標本的接受程度，亦不如外國般開放。要不是Morly當年去了法國的博物館實習，認識到標本世界的萬千姿態，多半也只會安分當一名道具製作師。「當時在演藝學院讀道具製作，常做雕塑，會研習肌肉的走勢，也喜歡畫動物、雕動物的紋理。到了法國，第一次嘗試製作昆蟲標本，就覺得有趣。」畢業後她再到英國學師，花3天時間學懂處理被車撞死的松鼠，先剝開皮肉，修好碎骨，換上玻璃眼珠，成品一副尾巴豎起、捧着松果的可愛模樣，栩栩如生。

看不過道具行業浪費 毅然轉行

剛着迷不久的愛好，何以能取代學習4年的專業，成為她理想的終身職業？原因之一，是Morly作為環保分子，早就看不過眼道具行業的浪費。一旦拍攝或展覽完結，一大件塑膠或雕塑就淪為垃圾，「原來我讀完這學位，是會一直製造垃圾，我覺得很不舒服」，標本卻是死而不朽，保育的影響力直達下一代。秉持減廢原則，她甚至留着辦學生展覽時的剩餘物資，例如那時的珍珠板就成了現在用作蝴蝶定型的展翅板。

由處理道具到處理「遺體」，從拿雕刻刀變為拿解剖刀，哪怕有血有肉，Morly都處之泰然，「在皮毛下，像看見東西最原本的面貌，反而有種感覺，每個生命都是一樣的」。她就像找回自己的「本命」，「自幼我就喜愛動物，養過蜥蜴、變色龍、狼狗，小時候愛看Discovery Channel的紀錄片，亦會到農場做義工，整理昆蟲展館。」可幸是讀書時所學的雕塑功架和美感判斷，也能派上用場。

她形容，做標本是科學與藝術的結合，以剝製類標本為例，先要將動物身體塗上藥水消毒，像劏雞般剝離皮肉，再在體內塞進填充物，最後修復傷口及定形。講求生物、化學知識的程序，她靠熟讀解剖書及實戰惡補，反而是拿揑動物神髓最花心思，雖然只是用針設好關節動作，再動幾下刀修飾表情的作業，她反而如履薄冰。是以往做雕塑的背景，教她如此注重成品的神態。所以好些寵物主人給Morly傳來照片，想她將已逝寵物製成標本，她大都推掉不接，因為寵物標本與原相永遠存在距離，那下手勢，那個眼神，與其牽強製作，不如留白。

拿揑動物神髓最花心思

由於公眾較易接受，Morly現只專注製作昆蟲標本，講求的，是落手輕巧與否。蝴蝶、飛蛾、竹節蟲等昆蟲運抵香港後，統統呈摺疊狀，乾身又易脆，要在消毒藥水中待一星期，軟化了才可攤開整理姿態，然後再等一星期方可裱裝，「工作是相當重複的」。她做雕塑出身，其實心癢癢想做剝製標本，只是時機未到，唯有繼續以謙卑的態度，禮待這些遠洋而至的翩翩物種，為牠們許一個澄明的空間，準確刻印牠們長長的學名，讓更多人有機會細看自然界的美麗。

■蝴蝶標本製作過程：（圖）

文：宋霖鈴

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com