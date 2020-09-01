論盡教育：好校長容乜易做啫

保護學生 不忘教育初心

近日閱報，有兩位知名校長退休，一是香港中學校長會主席鄧振强校長，另一是聖若瑟書院程景坡校長。退休校長當然不止他們兩位，只是報章有他們的訪問，鄧校長還有少許退休感言。鄧校長呼籲年輕人「不要放棄香港，不要放棄希望」，又說自己從事教育初心是教導學生為自由和民主努力。鄧校長怕記者唔知，搬出2000年教改時教統會提交《香港教育制度改革建議》，列明21世紀教育目標，包括讓每個人「願意為社會的繁榮、進步、自由和民主不斷努力，為國家和世界的前途作出貢獻」。能夠不忘教育初心，又依照教統會定下教改的目標教導學生，以王師奶的標準，這已是一個好校長，所以小婦人才有「好校長容乜易做啫」豪言壯語。王師奶唔明鄧校長點解會擔心未來的日子，自由和民主會變成敏感詞。鄧校長，你幾時移咗民去驚個天跌落嚟的杞國做二等公民？

另一位是聖若瑟書院的程景坡校長，程校長給香港人最深刻印象是學生在校門外派文宣反對《禁蒙面法》，遭防暴警截查，他跟警員據理力爭，替學生解圍，學生們都感激校長的捨身保護。他在訪問中說退休在即，不想再提這些往事。王師奶好留心程校長在訪問中幾句話：「我只是想去了解件事、幫學生。是否需要很大勇氣？那是每位校長都會做的事……那刻，我可以幫到學生一定會幫。」不顧自己安危保護學生，小婦人認為已是好校長，一切好似理所當然，好校長容乜易做啫！根本同政治無關，反而似似哋母雞將小雛庇護於翅膀下然後昂首闊步。

第二類是照單執藥的校長。教育局有公文到，規定教師如何如何、學生如何如何，他一定交足功課，不會打斧頭，間或超額完成。呢啲校長係順民，不會有理想，不會有溫情，最緊要保住自己份工。跟住呢啲波士，阿陀行路中中地，今時今日在這些學校教書和讀書，算執到嘞。

第三類校長係風頭躉，有齊第二類的缺點，成日想博上鏡和見報。見到教育局的高官，打拱作揖，sir前sir後，無非想被委任乜乜議會主席或乜乜校長會主席；或拉十個八個臭味相投的同道，成立一個乜乜教育研究會，銜頭大家分豬肉，你做會長我做主席，講明3年換位，輪流做莊。一定有人唔肯走，於是一大堆什麼永遠名譽主席或永遠名譽顧問，繼續發噏風。家長們千祈唔好選有個成日掛住出風頭校長的學校，因為佢哋無心辦學，個腦成日諗住擦鞋上位。

只要不忘教育初心，愛學生，跟教統局的目標去做就是好校長，看來要做好校長好易啫！

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第309期]