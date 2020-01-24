辣媽CEO：都係想佢有書讀

小一面試影片 英文自介+故事分享+才藝表演

最近朋友send來一則新聞，實在令我大開眼界。我不禁要問，究竟是學校變態、家長變態、社會變態，還是全部都變態？話說有家長為孩子報了兩間小學，其中一間通知，要一星期內替孩子拍攝3條短片，每條1分鐘，包括英文自我介紹、故事分享及才藝表演。提出這樣要求的肯定是名校，夠膽報讀的應該本身都是名牌幼稚園學生，是自出娘胎——不好意思，應該是未出娘胎已經被父母「未雨綢繆」悉心栽培的孩子。報考小學，即是大約5歲的孩子，做到以上3項要求，還對着鏡頭神態自如、表現自然的，能有幾人？馮寶寶應該慨嘆生不逢時，否則做導師開童星演技班，生意肯定火紅賺到盤滿鉢滿！

邊喊邊拍 3分鐘影片拍足兩日

不是只需要3條1分鐘短片的嗎？結果這個自言「佛系」的家長拍了兩日，搞到筋疲力竭大吐苦水。本來準備好稿照讀，因為兒子講得太快又要臨場加對白，結果4小時才拍好第一條短片。下午兒子狀態精神不佳，影響表現，被父親斥責結果大哭，結果兩條短片足足用了兩天才完成。拍完之後媽媽還要負責剪接，搞了好幾個晚上。重點是，雖然學校講明不鼓勵花太多時間，媽媽堅持大製作的原因，「我都係想佢有書讀啫」。然而噩夢還未完結，因為報考的另一間學校要求9月中交片，但內容要求並不一樣，因此要再拍，家長話：「諗起就頭痛！」如果有機會，我真的很想問問那些小朋友的感受，我肯定愈問愈傷心。

似足馬戲團動物園動物表演

幼稚園階段莫講玩耍遊戲時間，連最基本的瞓覺休息時間都不夠。究竟要有幾密集的訓練，才能夠應付英文自我介紹、故事分享及才藝表演？為什麼我會聯想起馬戲團內、動物園內的動物表演呢？最可怕的是，父母一邊講頭痛辛苦不合理，另一邊不斷逼子女配合表演。「我都係想佢有書讀啫」，比粗口難聽千倍百倍！香港現行12年免費教育，不讓適齡兒童上學是刑事罪來的，怎麼可能無書讀？明明怪獸千方百計鋪路要孩子讀名校，面不紅氣不喘說自己「佛系」？

真的沒有比這個年代的小孩子活得更壓抑、更痛苦了！有兒童及青少年精神科教授曾經講過，受精神困擾的兒童及青少年的數目近年愈來愈多，警號明顯已響起，但響了許久，始終喚不醒怪獸家長。

千言萬語，歸根究柢，究竟點解要生仔？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第309期]