幸福拼圖：藉着鏡頭說愛你

小一面試 父母化身導演後製

受疫情影響，今年開學的情况有別往年，校園入學面試也改為網上面見並要附交影片。因此，近日家長的通訊群組和網上論壇，亦見到不少愛孩深切的家長們大感苦惱。一方面，學校的招生要求五花八門，影片要求亦長短不一，除了基本的中英文自我介紹，閱讀習慣、視音體藝等才藝表演亦在評分之列。為求心儀學位，父母們都費盡心思，好讓把孩子最出色的一面展露人前。當中，既有父母大灑金錢找來專業拍攝團隊，亦有不少父母親自上陣化身導演和後期製作，當中的愛和無私付出，實在教人感動。

要拍攝面試影片，投考的學童便化身成「新進演員」。或許在最初拍攝時，小孩大多感到新鮮有趣，願意乖乖配合。可是，父母都總有要求，不斷精益求精的重拍，不但大人疲累無奈，小孩亦拍到開始「懷疑人生」。

拍攝面試影片 小孩哭說「不拍了」

曾經有一個媽媽跟我分享，她花了一天時間不斷和5歲女兒拍片，小女孩既要在鏡頭前朗誦中英文，亦要自彈自唱。作為母親，也為孩子感到非常驕傲，驚歎小小年紀如此多才多藝，更自愧不如。當滿以為一切順利時，誰不知拍攝至尾段，女兒突然哭着說「不拍了」，一方面可能已感到非常疲累，二來也可能覺得拍攝工作好像沒完沒了。這個媽媽，當時既擔心不能完成投考任務，也擔心影響了小朋友的情緒。當時滿腦空白的她，只有淚流滿面地去安慰孩子。最教媽媽震驚的是，冷靜過後，小孩主動提出繼續拍攝，母女相擁，彼此體諒，最難的部分，在愛的力量下，居然一次過就順利完成，大家都相視而笑，甜在心頭。

面對未知的考核結果，為人父母者，總想力求完美。但稚子年幼，如可換個角度，將拍攝考核看成替孩子留下珍貴的成長片段，在大家互相體諒和支持下，一切就簡單得多。幼童始終不是專業演員，「蝦碌」片段其實亦充滿童真，非常可愛。若能因着孩子的興趣，把拍攝當作親子遊戲，更能讓孩子投入，家長也樂在其中。

遇到挑戰，最重要是凝聚一家人的力量，迎難而上！家庭幸福感，也油然而生。

文：郭安妮（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第309期]