教大GPS：幼稚園網絡學習：混合式教學法

結合網絡學習和真實體驗活動

筆者最近在香港教育大學幼兒發展中心作網絡教學培訓，了解到該學校透過結合網絡和線下的活動，探索各種針對幼兒年齡發展的有效方法。這種形式在教學理論中被稱為混合式教學法（blended learning），現在幼稚園實施，旨在結合網絡學習和真實的體驗活動。對於年幼的學習者而言，混合教學確實能夠幫助提高其參與程度，尤其是在情感體驗、認知程度及行為習慣方面。在情感方面，教師們積極探索如何激發幼兒的興趣，讓他們有正面動機開始上課。例如，教師會使用趣味律動、故事和戲劇等方法呈現影片，以此啟動學習者的內在動機。在認知方面，教師自製了形式多樣的教學影片，有別於一般的動畫片。影片中具有更多互動，讓幼兒能夠聆聽教師的語言，跟從教師的示範。除了觀看自製教學影片，教師還使用Zoom增加幼兒之間的即時互動和溝通。在行為方面，教師們配合線下活動資源，加入促進幼兒探索的環節，激發在家的幼兒好奇心，並具有很強的可操作度。例如，3歲班幼兒在家尋寶遊戲，讓幼兒尋找家中的環保材料，可以增強幼兒的感官探索和學習機會。

多元學習材料包 鼓勵幼兒主動探索

另外，學校還根據幼兒的年齡特徵和學習興趣，製作多元學習材料包，鼓勵幼兒主動探索，例如圖工材料、家庭自理活動、科學實驗小方案。特別是高班幼兒的家長所關注的幼小銜接內容，例如針對中英文語言學習中的讀寫能力發展，教師們為幼兒設計了多樣化的趣味遊戲，並配合閱讀和書寫方案，可以幫助幼兒在線下持續延伸學習。

在網絡學習過程中，幼兒參與學習的程度主要受認知參與、行為參與和情感參與這三方面影響。在設計課程時需要考慮這三方面的相互作用，才能有效提升學習成效。特別在這個特殊的環境下，家庭和學校的配合尤為重要，例如為幼兒安排穩定的作息時間表，情緒上的鼓勵以及適切的數碼資源的配合，讓幼兒在疫情期間透過混合式教學方法，保持正面而持續的學習動力。

文：胡馨允（香港教育大學幼兒教育學系講師、梁語桐（研究助理）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第309期]