半個瑞典人：敏感的細女

前兩周有幾天接近30度，某日早上我們去公眾泳池外排了半小時隊，邊等邊將大水泡吹氣時，守衛宣布：「今天入場已滿額，現在只會有人離開才放人進去。」目前瑞典疫情下限聚令為50人，眼見前面還有10多人排隊，許多像我一樣媽媽加孩子，看來今年首度泳池暢泳要泡湯了。守衛說：「昨天開門前個半鐘已有人排隊。」細女好失望，我何嘗不是啊！暑假去了兩回海灘，氣溫27度，海水溫度就得17度，凍死人。我即用分散注意術：「我們回家吃西瓜同雪糕，然後叫愛麗絲來跟你在花園用長水喉玩水！」「Yay！」8歲女才回復生猛。

自「武肺」從天而降，瑞典是歐洲唯一沒lockdown關閘的國家，餐廳商店如常營業，中小學幼稚園照常上課，政府一直只呼籲國民洗手、保持距離、避免坐公共交通、暫時別探望老人家，口罩呢？衛生局專家說無用。知道瑞典政府不會改變策略，半年來我從「憤怒焦慮」的心情調節到「謹慎面對」的態度，接受這個奇難雜症仍會徘徊人間的事實，提醒自己要放鬆方能如常生活下去。

無人戴口罩 細女怕靠近陌生人

3月時我們全家留在家中，丈夫是最早「回歸正常生活」的一個，我自己4月復工，孩子也回校上課，周末大家留在家中。直到暑假我才帶3個女去市中心逛逛，去植物公園賞花，吃完湯麵吃雪糕。表面看來，城市面貌跟去年暑假一樣，瑞典人輕輕鬆鬆，唯獨是排隊時較為保持距離，但根本無人戴口罩，連我們也無。細女最敏感，時刻生怕靠近陌生人，牛仔褲店稍人多就拒絕入內，我和她在門外等待二家姐；美術用品店人少，她就興致勃勃跟大家姐挑顏色筆。

開學第一天，我在校園等接細女放學，期待她的太陽笑容。當時剛吃完下午小點，大伙兒排隊出來，她一見我便嚷着：「我要回家！」見她神色繃緊又急步離去，一反常態令我吃驚。上車後她才扁着嘴說：「好迫好迫，剛才在飯堂明明無其他班，但老師要我們逼在同一角落，我不喜歡。」我心裏咒罵着，但保持鎮定問：「有無什麼不舒服？例如呼吸不暢順？這裏這裏有無覺得痛？」我指着她的頭和心，她搖頭。「午餐時呢？」「午餐好些。」「我不喜歡嘉佑老師，她聲線好尖，像你說你那同事一樣。」「哎吔那真辛苦啊！」「她又不斷說話，好煩。」我笑了笑，知道她無大礙了：「我們去fika食蛋糕！」「好啊fika！」終於眉開眼笑了。

大概是過去半年見證媽媽對疫情的焦躁反應，細女不自覺地也受到影響。丈夫以一貫瑞典式回應：「沒事的。」第二天我下班較遲，回來見她在看漫畫，一見我就笑問：「媽媽我可否吃雪糕？」我點頭，就跟她一起坐在陽台上聊着三年級的開心第二天。

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第309期]