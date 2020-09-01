客座隨筆：小孩不「笨」

看着這個聰穎但「笨」手「笨」腳的孩子，媽媽感到一籌莫展。從友人口中聽聞感覺統合這種訓練，於是再帶傑仔評估，結果證實傑仔患有感覺統合失調。媽媽不明白傑仔出了什麼問題，究竟傑仔的感覺和學習有什麼關係？為什麼運動差連帶會影響寫字。媽媽只隱約記得他小時候發展樣樣都比較慢，人較為「驚青」，其他同學都笑他「笨」，那知他一點都不「笨」，到底他出了什麼問題？

玩鞦韆攀爬改善平衡

對於傑仔這類型孩童的訓練方法，必須從他們喜歡或較能接受的刺激開始，以提高其參與活動的動機，進而改善其大腦統合功能及作出適當的反應。職業治療師集中提升傑仔動作計劃的能力。動作計劃是透過一連串精心設計的活動，讓孩子在參與活動中組織（planning）、策劃（ideation）和行動（praxis），傑仔最初十分害怕坐在鞦韆上搖晃，但習慣後便逐漸投入，亦樂在其中。爬行障礙物是另一重點訓練，傑仔在大型拉架屋上攀爬，挑戰他的平衡及協調感。

家居訓練方面，職業治療師建議家長可在家中自行製造障礙物讓兒童改換坐姿及爬行方式，障礙物可包括隧道、斜台、踏板、梯級、爬架，讓孩子赤足和穿襪玩，穿上紙皮箱玩亦可以。

練習前三指提升書寫技巧

另一方面，傑仔的書寫技巧訓練主要是集中練習前三指（即拇指、食指及中指）的靈活度。以下介紹的活動是有關書寫訓練活動︰

1. 撕紙遊戲

只用前三指撕開數層的紙張，也可嘗試撕開不同質地的紙，包括雜誌紙、瓦通紙、卡紙等

2. 鬥力遊戲

父母可和子女作三指鬥力比賽，包括鬥力搶小卡紙（index card 大小）、攪拌小匙，也可嘗試把拇指與食指或母指與中指組成一個圓圈，互相緊扣着再用力拉開對方的圓圈

3. Bang Bang槍

父母及兒童伸直食指、中指及豎直拇指，收起四及五指（若未能屈曲四、五指，可將泥膠貼或小擦膠放在手指與掌心之中）

有美國研究指出，感覺統合對發展性協調障礙兒童有具體治療效果，可改善他們的動作協調能力，尤其是大肌肉動作協調，也可改善過高活動量與注意力的問題，訓練後的兒童，情緒更平穩。

自閉症兒童常見在感覺調節出現過度敏感或過度不敏感，例如在明亮光線下用手遮住眼睛、因頭部觸覺敏感而不喜歡洗頭或梳頭。研究證實，接受感統訓練後，這些問題會大大改善，他們的感覺通道會更順暢。

文：張蓓蓓（香港理工大學康復治療科學系臨牀導師（職業治療））

[Happy PaMa 教得樂 第309期]