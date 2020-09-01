8年前一個8月下旬的凌晨，我爸爸在醫院安然離世。我半夜獨自趕往醫院，早上回家途中，我關注的是如何把消息告訴才2歲半的阿仔。在柔和的晨光中，我溫和的告訴孩子公公已到天堂去了，在那兒不會再病，會很舒服地休息。孩子吃了早餐後，我靜靜地坐在電腦前，把兩母子的對話、孩子天真美好的想像、公公生前與孫仔的互動寫下來。一邊寫，一邊靜靜地抹眼淚。按掣把文章發送上臉書後，我就回復平時狀態，繼續扮演生活中的核心角色——孩子的媽。

同樣也是8月，我媽在9號風球高懸的凌晨，在護老院於睡夢中離世。和爸爸一樣，媽媽得享高壽，我們對總會來的這一天早有心理準備，而她逝前的日子一直安樂，我們其實感恩大於傷心。不過，我卻不像上次那樣的「沒事」。

放下堅強母親角色 當一個喪親女兒

我想，自己最大的轉變是，不再以孩子為核心，而是關注自己，更真誠地面對自己，容許自己去做真正有血有肉的我。媽媽死了，就盡情當一個喪親的女兒，而不是一個掛着照顧孩子而勉力「如常」過活的「堅強」母親。

大仔如今已經10歲，對世事多了不少認識；6歲的細仔仍然天真夢幻。但關鍵是，不管他們成熟或天真，我相信孩子們有能力，接受一個也有脆弱時候的我。我容許自己在孩子面前，自然展現內心的哀傷和軟弱。

失去世上至親的媽媽，不管腦袋裏如何接受事實，內心難免會傷心難過。當年爸爸走了之後，我像完全沒事似的繼續擔當全能主婦。這一次，我卻學會了照顧自己的需要。奔往醫院送別媽媽前，第一件事是留下信息給丈夫，請他擔當看顧家中老少的重要支柱，好讓我完全專注於自己身上。回到家後，我誰都沒理，只是呆坐在露台好多小時，在沾身的風雨中接觸內在的情感。

令我意外又安慰的是，那一晚大仔請纓，首次煮飯給全家人吃。第二天早上，弟弟像發現星河奧秘似的，告訴我一件他了悟的事：「媽，我知道，噚日你自己一個喺房度咁耐，係因為想自己一個喊。」我輕撫他的頭髮，微笑點頭。

之後一連幾天，我除了必須做的事，繼續盡量獨處，完全專注於觀看自己內心的那口湖。阿仔也繼續煮了兩三晚的簡單飯。有好多次，兩兄弟見我呆聽音樂，默默垂淚。又有一次，我身心都極度疲累，忍不住對打擾我安靜的弟弟發火。之後我對孩子認真道歉，說這幾天我心情比較差，有時會較難自控，而這種狀態是自然的，像感冒一樣會過去。

這場感冒裏，我沒有縱容情緒狂奔，只是讓自己正常地難過，而身體需要把難過慢慢表達出來。相對於上次當天就在臉書發文抒發，我這幾天很有意識地選擇完全的「靜」，專注自己內心，不花精神於對外抒情或互動。

早兩年，我曾為孩子們的特別遊戲時間買了一些玩具，包括一個他們從沒碰過的洋娃娃。現在我終於明白，其實是我自己需要玩娃娃，於是我告訴兩子，以後娃娃歸我。就是這樣，孩子們在最近距離見證我如何度過。他們如常嘻哈，也同時在觀察我，知道我會緊抱娃娃跟她談話，帶她上山看海看雲。

我想，今天讓孩子們看見我擁抱這個真實的自己，日後他們身處相同的景况時，也會同樣懂得接受自己真正的感情。對他們或對我，這幾天實在無比寶貴。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第309期]