喜閱愛麗絲：寫在疫症蔓延時的沉思瑣語

作為學校的圖書館主任或閱讀推廣人，如果能同時兼任作家，一方面既能更明白讀者的需要，另一方面，在與學生欣賞文學作品或寫作時，亦可以站在作家角度，作更深層的指導。在抗疫停課期間，我除了在網上繼續推動閱讀，更花了半個月寫成了《海濤－愛麗絲沉思瑣語》，全書達9萬字。這是我的第四部著作，同時亦是我第一次寫作文藝小說，可說是全新的嘗試。在小說後，更附有30多篇女性題材的散文，分享了我對愛情、工作和生活裏的一些感受。我更邀來多年好友、著名繪本畫家施華初先生為本書繪畫封面。

掉進跨代恩怨情仇

「人生路途，崎嶇多變。愛恨交纏，如何抉擇？」這是發生在1990年代末期的淒美故事。

故事的結構簡單，人物角色不多，寫來焦點集中，我愛這個故事所帶出的信息。書中女主角是一個正要上大學的少女，她原本可以過着寧靜又幸福的生活，但命運卻讓她重遇兒時的好友章海濤，令她掉進了跨代的恩怨情仇裏。故事圍繞着三個男人，他們都命定似地出現在女主角的生命裏，泛起了不少漣漪，面對三種不同面貌的愛，她會如何選擇呢？男主角章海濤背負着家仇，由台灣回到香港誓要復仇，他在面對着深仇和真愛之間，又都如何抉擇？不同的選擇和抉擇，組成了人們不同的命運。

相遇而不能擁有，是錯失緣分；擁有但不珍惜，是褻瀆緣分；只有將相遇的爭取到手，再細心呵護，這才成就了「緣分」。章海濤深愛女主角，可他把整個人生都押在復仇計劃上。女主角等待着他回心轉意，放下深仇大恨。她的愛能否化解仇恨？真愛的包容度能有多大？

惜緣惜福 今生無悔

人與人的緣分從來不是隨機，緣分的背後都有着深微的因果。故事中，男主角章海濤與黑道老大之間的恩怨，也是由連串的因與果組成；他們都因為仇恨而將彼此推往絕境，隨着男主角的身世逐步顯露，最終鑄成無可挽救的大錯。在人的一生中，有多少痛苦是由於「執著過去」和「恐懼未來」而產生？這是本書想帶出的另一個思考點。

仇恨是最難放下的一種情緒，更是一個沉重的包袱。我們受到他人無理的迫害，固然是不幸，但如果以仇恨心響應，則更是加深了自身的不幸！執著過去及恐懼未來，從來都是造成人們不幸的主要根源。我們的社會經歷了整整一年的動盪和不安，我在疫情裏分享這個故事，希望人們都能擁抱真愛，放下內心的仇怨、分歧或執著，惜緣惜福，今生無悔！

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第309期]