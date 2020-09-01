親子筆陣．蒲公英教室：C、O、V、I、D 五招適應新型上課模式

雖然COVID-19疫情令教與學都挑戰重重，但我相信，即使未能面對面上課，也無阻真正用心學習的學生。在此建議家長要調整心態，利用C、O、V、I、D，協助子女投入網上學習新模式。

Care -要以新模式學習，學生可能略有不適應，但往往因為怕被罵而不敢跟家長說。家長應細心留意子女的情况，多關懷他們的需要，最簡單就是養成與孩子對話的習慣，不要一味說教而忽略耐心聆聽，這樣才能消除他們內心的困惑。在此我想借以下故事帶出了解孩子想法的重要。

母親帶小男孩到郊外，親友的孩子都在遊玩，唯獨小男孩默默凝視湖面。親友認為男孩有毛病，勸其母親帶他求醫。但母親回答說：「他沒有毛病，他不是發呆，而是在沉思。」她更深信兒子將來會成才。這個男孩就是偉大的科學家愛因斯坦。

Trial and error 推動自主學習

Opportunity -面對網上教學模式，孩子自律十分關鍵。家長應讓他們多作嘗試，自行探索。過分保護反而會窒礙子女的成長。只要家長確保環境安全，加上從旁引導，就能培養他們自主學習的動力。搗蛋的孩子往往思路敏捷及求知慾強，容許他們偶爾走出框框，甚至犯點小錯，說不定能發掘孩子潛能呢 ！

View -多從子女角度思考，用同理心拉近大家距離。當他們感到被接納及認同，才能解開心結，並有信心去探求知識，他們也會懂得易地而處，體會他人的心情。我相信有同理心的孩子，會主動助人，有助日後提升人際關係。

勿否定孩子天馬行空的夢想

Incentive - 多讚賞，少批評。有時子女表現未必符合家長期望，若家長仍讚賞他們的努力，可激勵他們再三嘗試。建議與子女訂立目標，設立獎勵計劃。批評與挑剔只會令子女產生挫敗感，繼而半途而廢。

孩子內心深處都有夢想，卻可能因家長冷嘲熱諷而淡忘。無論他的夢想有多天馬行空，都不要否定他。

孩子：「我想跳到月亮上。」

媽媽：「好呀，但可別忘記回來喔！」

——第一位登錄月球的太空人岩士唐（Neil Armstrong）童年時與母親的對話。

Development -疫情期間，學生大多半日上課，變相多了閒暇，家長應把握額外的親子時間，發展他們的藝術、運動、科學或說話能力等。正如之前提過我讓學生直播義賣「當KOL」，他們顯得十分投入，之後還不斷創作特別的影片，或許這正正啟迪了他們的天賦，當然家長的支持至關重要。

在這教學與求學的「非常時期」，家長如能好好利用C、O、V、I、D，不但有助孩子學習，還能改善親子關係，滋養孩子的正確人生觀。祝願各位在各項限制之中，努力創造無限可能。期望疫情盡快穩定下來，早日校園見！

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第309期]