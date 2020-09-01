活動推介：P助粉紅兔兔 陪你「為食跑」

扮鬼扮馬 邊跑邊玩

「Kanahei's Small animals×HUNGER RUN Chill Hea為食跑2020」，設有2公里兒童個人／個人（非競賽）、4公里個人／親子，以及10公里個人／團隊組別。大會並提供印有P助與粉紅兔兔的兩款選手包「跑手版」和「珍藏版」以供選擇。這次賽道十分適合初嘗街跑比賽樂趣的人士，每個組別並設「扮嘢」大獎，參加者可應主題盡情精心裝扮，為活動加添歡樂。至於P助與粉紅兔兔沿途亦會為參加者打氣，現場更設大型「Chill Hea為食嘉年華會」，供選手完成街跑後參加，高達3米超大型充氣P助及粉紅兔兔會在當中等候大家呢！

■Kanahei's Small animals × HUNGER RUN Chill Hea為食跑2020

日期：12月13日

時間：上午8:30至下午4:00

地點：將軍澳賽馬會 香港足球總會足球訓練中心

截止報名日期：10月16日中午12:00（額滿即止）

網上報名：eventeticket.com/hungerrun2020/select_competition

查詢：5243 0520、3611 0334

註：疫情關係，活動詳情以官方最後公布為準

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第309期]