雙人健身訓練：練勻全身 齊齊增肌力

■雙人健身訓練功效︰

．鍛煉肌力

．培養默契

．促進感情

◆1. 牽手深蹲

做法：兩人面對面站立，雙腳與肩同寬，開始時，雙方先伸直左手互拉，再伸直右手互拉，左手鬆開向外伸直，身體微微靠後，向下蹲至膝蓋約90度；之後左手回復互拉姿勢，輪到右手鬆開向外伸直，站起來為1次，重複10次

目的：鍛煉下肢肌力

注意：抓緊對方的手腕或以上位置，減低跣手風險；向下蹲時，上身挺直，重心向後，身體避免向前傾

◆2. 掌上壓（膝上壓）擊掌

做法：掌上壓（或膝上壓），俯身以手掌及腳尖（或膝部）支撐身體，雙手打開闊於肩膀，開始時先向下壓至手肘屈曲，之後返回開始姿勢，用右手與對方擊掌，完成為之1次；之後重複動作，換邊擊掌，重複10次

目的：鍛煉上肢肌力

注意：掌/膝上壓時，身軀成一直線，保持穩定，主要以肩膀及上肩發力；掌上壓時宜穿運動鞋，膝上壓則可用毛巾墊在膝蓋下，減少因撐地引致的不適

◆3. 雙人腳畫圈

做法：雙人面對面坐在地上，屈曲雙腳，保持適當距離，上半身微微靠後，雙手扶地。開始時，齊齊抬起大腿離地面約 45 度角，雙膝微曲，一方以順時針、另一方以逆時針畫圈，重複10次

目的：鍛煉下腹肌肉，增強軀幹穩定度

注意：雙腿伸得愈直，難度愈高，須保持軀幹穩定

◆進階版：V腹訓練+旋轉

做法：雙人背對背坐，以雙掌支撐身體，屈曲雙腳，上身微微靠後。開始時，把下肢轉向左邊後伸直雙腳，上身順勢傾向後靠，望向對方，回復開始姿勢，換邊再做為之1次，重複10次

目的：鍛煉三頭肌及側腹肌，進一步增強軀幹穩定度

注意：伸直腳時保持腹部收緊，避免平躺在地上，手腕受傷者不宜做

◆4. 拱橋側身擊掌

做法：二人背對背坐，以雙掌支撐身體，屈曲雙腳。開始時，抬起臀部做拱橋動作，一方左手向上伸直舉起，上身向右傾，另一方右手向上伸直舉起，上身向左傾，雙掌輕輕互拍，換邊再做為1次，重複10次

目的：鍛煉軀幹平衡力及下肢肌力

注意：雙方要配合動作節奏，可由其中一方發施號令，保持拱橋姿勢。手腕受傷者不宜做

示範：歐陽健（註冊物理治療師）、蘇雅賢（註冊物理治療師）

■有片睇

4招雙人運動bit.ly/3lxWMmp