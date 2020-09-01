知多啲：忌批評「你好肥」 勉強對方齊運動

伴侶一旦發生爭執，楊麗儀指解決方法之一，是其中一方離家，讓雙方冷靜。但大前提是離開前要知會對方及獲得同意，否則可能令對方更不滿。

楊麗儀建議，伴侶不妨利用留家抗疫的時間，建立共同興趣，促進感情。運動是其中一個選擇，她認識一對夫婦同樣喜歡跳舞，兩人不時在家中起舞，感覺甜蜜。雙人運動也一樣，如兩口子喜歡健身，可透過運動增進感情。

然而，她特別提醒，宜先了解對方是否也有興趣做運動，如果其中一個不太感興趣，純粹陪「做」，可能會有被迫感覺而不滿。另外，在要求對方做運動時，別一開始就說「你好肥，要做運動」等批評說話，這樣可能會影響感情。伴侶不妨多以欣賞及讚美的角度看待對方，運動期間如見對方做不好，可從旁指導，互相鼓勵，有助拉近彼此關係。但要留意，在家做運動欠缺專家指導，要注意安全。除了運動，她也建議伴侶可合力做家居小裝修，或者重看以往外遊照片，也可令關係更甜蜜。