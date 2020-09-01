「反手抱」易傷手腕腰椎 雙人甜蜜健身 4招增感情

「反手抱」又叫翻轉接吻，約6年前，在韓國率先興起，玩法是男女面對面企，女方先向前彎腰，雙手從兩腿之間向後伸出，男方雙手越過女方身體後緊拉其雙手，用力將她整個人拉起，女方身體猶如打了一個前空翻，之後女方雙腳環抱男方腰部，變成面對面擁抱後來一個親吻。

雖然反手抱動作可展示情侶間的身手及甜蜜，不過註冊物理治療師蘇雅賢提醒，想做這套動作的人士，雙方肩膀及腰腹的肌肉都要有一定強度，否則容易傷及肌肉或筋腱，甚至令腰椎受傷。而且男方拉起女方時，如二人的腕力不夠，也易拉傷。由於這動作對體能有一定要求，她說：「未曾接受專業體能訓練人士，不建議自行試做。」

互相監督提升運動成效

對於伴侶在家一起做運動，蘇雅賢十分贊同，「雙人健身，彼此可以互相監督，令大家把動作做得更好，有助提升運動成效。况且有些雙人運動要互相配合，從而建立默契；加上彼此可以鼓勵對方，推動大家多做運動，既可促進健康，又可促進感情」。

先溝通動作細節免受傷

儘管雙人健身益處多多，但若姿勢不正確，或者大家配合不當，同樣會招來損傷。蘇雅賢以其中一個健身動作「牽手深蹲」為例（見下文「雙人健身訓練」），其間大家要緊握對方雙手，若當中一方突然放手或過度用力拉扯，可能令對方跌倒，「所以事前雙方要十分了解動作的姿勢及節奏，先溝通好，確認每個動作的細節才可開始」。

一肥一瘦 避免負上體重動作

不過，很多夫婦或情侶的體型相差甚遠，他們或擔心未必可以一起運動，又或會增加受傷風險。但蘇雅賢指出，只要選合適的動作，或避免一些要負上對方體重的運動，便不用擔心體型問題，一樣可享受雙人運動的樂趣。

文：許朝茵

編輯：梁小玲

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