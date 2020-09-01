看清物料 精挑優質食物盒

食物盒主要由塑膠、不鏽鋼或玻璃物料製造，三者各有優劣，選購時除了要考慮個人飲食習慣，還要留意食物盒的設計與品質，品質欠佳的食物盒，或有釋出有害物質的風險。想食得放心，不妨參考今期「好生活」兩名專家提供的選取食物盒意見。

塑膠：方便攜帶 易老化釋有害物

塑膠製食物盒輕身，方便攜帶，部分種類可用於微波爐，是不少人選購的首選，但使用一段時間後容易老化變質。天祥公證行玩具及雜貨部業務拓展總監陳冠任解釋：「塑膠老化一般會變硬，顏色變淡或霧化，甚或產生細微裂痕，因而有可能釋出有害物質。」

陳冠任曾負責檢測不同物料食物盒的化學安全，他認為：「不鏽鋼、玻璃、塑膠這3種物料中，由於塑膠是由不同化學物混合製成，釋出有害物質的食物安全風險最高。」

選購貼士：

① 5號塑膠PP硬淨耐熱

選購食物盒時可留意底部印上的塑膠編碼，例如聚氯乙烯（PVC/編碼3號）食物盒，耐熱溫度只有60℃至80℃，超過80℃會變軟及變形，並可能釋出有害物質。陳冠任表示，盛載熱食宜選聚丙烯（PP/編碼5號），「因PP硬身、耐碰撞，耐熱溫度達100℃至140℃」。

② 軟膠或添塑化劑

PVC產品或會加入塑化劑，令硬塑膠變得柔軟具彈性，但塑化劑有干擾人體內分泌系統的風險。陳冠任說：「一般硬膠在生產過程中毋須使用塑化劑，因而沒有釋出風險，塑膠食物盒通常較硬身，如果內部有分隔食物用的間隔，同樣選硬膠較穩妥。此外，有些飯盒蓋或使用另一款塑膠，未必能抵受高溫，翻熱前要拿走。」

註：矽膠柔軟具彈性，但矽膠不屬於塑膠，這裏說的軟膠指柔軟塑膠。

③ 多顏色化學物含量較高

陳冠任表示，食物盒如包含多種顏色，代表製造過程中添加了多種色粉，換言之化學物含量較高。因此，選擇較少顏色食物盒，相對較安全。

玻璃：耐熱易潔 選無鉛注意溫差

玻璃食物盒耐高溫，表面光滑不易黏附污漬及殘留食物味道，清洗容易，即使較重或會摔破，亦有支持者。為何有些玻璃食物盒標明是無鉛玻璃？玻璃也含重金屬？

玻璃原材料主要成分是二氧化矽，但因熔點及黏度高，不利生產，因此部分生產商會加入不同物質來降低熔點，例如氧化鉛，香港理工大學應用物理學系專任導師蔡紹康表示：「氧化鉛令原料具彈性，方便加工之餘，亦有助溶解氧化物，加入玻璃中可增添顏色。」但蔡提醒，含鉛玻璃製成的器皿不宜放酸性物質，如酒類、可樂、蜂蜜或含果酸的果汁，以免鉛離子形成可溶性的鉛鹽滲入食物，威脅健康。因此，他建議最好選用無鉛玻璃食物盒，也不要購買「雜嘜」便宜貨。

選購貼士：

① 忌裝飾圖案

蔡紹康建議避免選有裝飾圖案玻璃盒，「圖案上的油漆和釉料，或含有害元素鉛或鎘」。

② 選耐熱玻璃

除了無鉛玻璃，鈉鈣玻璃（Soda Lime Glass）或硼矽酸玻璃（或稱耐熱玻璃Tempax / Pyrex Glass）食物盒亦較安全。蔡紹康解釋：「鈉鈣無毒，而耐熱玻璃化學穩定度高，具高電學性能，抗化學侵蝕力強，亦不容易因冷縮熱脹而破裂。」

不鏽鋼：堅硬防蝕 質量差釋重金屬

不鏽鋼材質堅硬，跟玻璃一樣，表面不易黏附污漬及殘留食物味道。不鏽鋼之所以不易生鏽，因鋼材中加入一定比例的鉻，蔡紹康表示：「鉻接觸氧之後，會產生一層透明的氧化鉻（CrO），阻隔水與金屬接觸，使不鏽鋼不易生鏽，而且鉻具自我修補能力，故能長效防蝕。」不過質量欠佳的不鏽鋼亦有可能生鏽，而且有釋出重金屬風險。陳冠任說：「測試不鏽鋼食具一般用酸性液體浸泡，然後用光譜儀檢測有否重金屬釋出。」

不鏽鋼食物盒其中一個缺點，是不可放進微波爐加熱，因金屬會反射大部分微波，無法加熱食物之餘，更可能產生火花，釀成危險，蔡紹康解釋，「當兩片金屬靠近，如不鏽鋼食物盒靠近微波爐金屬內壁，或者金屬蓋子疊在食物盒上，金屬之間會因反射微波而產生熱量，使周圍空氣離子化產生電離，出現類似閃電的火花和紋路」。

近年市面上有聲稱可放進微波爐的不鏽鋼食物盒選擇，蔡紹康估計這類食物盒材質能減少反射微波，因此可放進微波爐使用。

選購貼士：

304、316抗腐蝕

不同成分的不鏽鋼防鏽能力不同，蔡紹康建議選304或316不鏽鋼。304不鏽鋼常用於餐具、耐腐蝕容器，成分含大約18％鉻（Cr），8％至10％鎳（Ni），耐酸鹼，不易生鏽。316不鏽鋼除了增加鎳的比例，亦加入稀土金屬鉬（Mo），抗腐蝕能力更高，價錢較304不鏽鋼昂貴。

文：李佩雯

編輯：林曉慧

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