名廚玩創東南亞菜 多變香料帶味蕾遊埠

談起東南亞，通常想起星馬泰，雖說三地菜式各具特色，卻有一共通點，就是多用各式各樣的香料，令菜式味道層次豐富而多變。新進駐圓方的Monsoon顧名思義要颳起一陣東南亞季候風潮，此店由獲獎名廚Will Meyrick主理。Will雖是蘇格蘭人，但曾於倫敦、悉尼的著名餐廳學藝，他發現自己對香料一無所知，隨後在亞洲多個地區，包括香港、泰國及峇里，一邊工作一邊了解亞洲菜，愈迷愈愛亞洲菜，便全程投入在峇里發展。他不但為Discovery Channel拍攝一系列關於亞洲街頭美食的電視節目，更開設了數間極受歡迎的亞洲菜餐廳，包括位於Seminyak區兩間大受歡迎的時尚餐廳Sarong Restaurant及Mama San，於Ubud提供現代印尼美食的Hujan Locale，以及在Canggu以居酒屋作主題的Billy Ho等，其中同名餐廳Mama San亦曾在港經營。今次Monsoon開業，雖然Chef Will因疫情關係未能在港全程監控，不過就找來跟隨他多年、廚藝經驗十足的印尼籍大廚Gede Budiana掌廚，Chef Will透過網絡與香港團隊交流溝通，並最後拍板各菜式的設計等。

不同國家香料炮製原味道

餐廳設計以亞洲風情的原木色、藤藝家具等裝飾，以熱帶雨林為主題，的確帶點度假酒店的氣氛。打開餐牌，菜式選擇由柬埔寨、泰國、新加坡、馬來西亞到印尼菜皆有，由沙律小吃，到湯、沙嗲燒烤、咖喱及小炒等一應俱全，問到如此多菜式，那麼用上的香料會來自哪個國家，Chef Gede回答：「幸而香港不難找到亞洲不同地方出產的香料，基本上都會依隨原本菜式的風味，用上相應國家所生產的香料及香草等，特別在不同咖喱上有不同的應用，令咖喱有不同風味。而在印尼菜巴東牛肉中不能缺少的asam kandis等乾果實，則可從印尼寄來，吃落才是當地吃到的味道。」

青木瓜沙律加鹹蛋軟殼蟹

味道是亞洲原味道，但在食材及煮法上卻加入了Chef Will 的新派創作，好像巴東牛肉就改用軟腍的和牛慢煮3小時，比一般吃到的腍滑得多。而柬埔寨一種如香蕉葉蒸肉餅兼混入香料的小食Amok，則由普通的魚肉改用上三文魚。傳統的泰式青木瓜沙律更來個混合版，將印尼菜愛用的鹹蛋及日本菜喜愛用的炸軟殼蟹加入其中，成為一道更香口惹味的沙律。不要錯過他們的午餐，其中金不換肉碎煎蛋飯用上傳統的飯壺盛載，饒富趣味！

■Monsoon

地址：尖沙嘴柯士甸道西1號ELEMENTS圓方1樓1045號舖

查詢：2511 0100

文：潘小熊 (ogumahung@gmail.com)

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com