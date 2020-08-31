現代中醫：血中有熱 紫紅斑疹浮現

根據患者皮損表現，該症屬於中醫紫癜範疇，證候為營血有熱、迫血妄行、外溢肌膚。饒女士的紫癜主要發生在皮膚處，但紫癜除了皮下出血紫斑（中醫稱肌衄），還可發生在黏膜上，也可表現為鼻竅出血（鼻衄）、齒齦滲血（齒衄），甚至內臟出血。嚴重者，可伴隨消化道徵狀，如腹痛、嘔吐等，以及關節炎，甚至腎臟損害等。由此可見，紫癜是指不同原因引起以皮膚黏膜或身體出血徵狀為主的疾病。由於這類疾病以皮下出血為主，呈現紫色斑疹，故稱為紫癜。

主要病理為血管炎症

紫癜最主要的病理是身體毛細血管和小動脈的炎症反應。小血管發炎會導致血管通透性增加，或引起小血管破裂，如果發生在皮膚，則會引起鮮紅或紫紅色皮疹；如果發生在腸道則會引起腹痛和便血，發生在腎臟則可出現尿血。

引起毛細血管破裂出血的原因，可能為過敏性因素，這種紫癜稱為過敏性紫癜。細菌病毒感染、蟲蚊叮咬、寒冷刺激或進食過敏食物，是引起過敏性紫癜的常見原因。另外，血小板減少也是致病的另一種常見病因。

從中醫角度來看，出血症（不局限於紫癜）有4個要素：

‧血熱：血中有熱，則迫血妄行

‧血瘀：瘀血阻塞，經絡不通，血從旁出

‧氣虛：氣虛則不能統攝血液，血滲脈外

‧外傷：跌打損傷則直接引起經絡損傷而出血

臨牀所見，血中有熱者居多，特點為病程一般尚短，皮下斑疹顏色較為鮮紅，多呈片狀分佈，且有逐漸擴大之勢。治療主要是清熱涼血、止血化斑；代表方為犀角地黃湯加減。饒女士服用中藥1個月後，紫癜得到控制，斑疹顏色逐漸變淡，繼續服藥兩個月，紫斑完全消失；隨訪兩年餘，紫癜時有反覆，但程度輕，服用數劑中藥便能控制。

若紫癜病程日久，多數夾有瘀血，斑疹顏色多轉為暗紅，此時可加入活血化瘀中藥，如桃仁、鱉甲蟲等。如體質瘦弱者，紫癜多是由於脾氣虛弱，不能統攝血液，致使血滲肌膚，可加入補益氣血之品，如黃芪、當歸、淮山藥、淫羊藿、雞血藤等，同時加服歸脾丸以健脾益氣，使血歸常道。

需要說明的是，過敏性紫癜和血小板減少性紫癜，是西醫鑑別診斷的兩種病因，與中醫辨證論治乃兩個不同概念。中醫主要是根據紫癜顏色、伴隨徵狀及舌象脈象來判別紫癜屬於何種證型，進而訂立相應療法和運用適當方劑。中醫按個體化治療，臨牀上常能取得良好效果。

文：林志秀（香港中文大學中醫學院副院長）