知多啲：留意如何收集、處理、儲存基因資料

基因檢測不是新鮮事，在外國有嚴格規管。接受基因檢測前有什麼要留意？李天立指，檢測前應留意同意書上，檢測機構列明會如何收集、處理及儲存基因資料。首先，收集基因資料後，機構應將個人資料轉為匿名，避免他人可識別出檢測者身分。另外，檢測過程中，機構亦應知道負責檢測的員工身分，確保即使是同公司的員工，未經許可也不可獲得他人DNA資料。最後，檢測者亦要確保自己擁有生物特徵資料刪除權和轉移權，了解實驗室或者化驗所會如何使用，或與第三方共享生物特徵資料等。

政府將成立香港基因組中心，進行大型基因組測序計劃，惟現時香港對基因檢測仍未有詳細規管，李天立建議，政府可參考歐盟《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation），確保基因檢測及數據庫安全。