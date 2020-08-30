星期日文學‧黛亞．洛兒 × 黃國鉅：在字裏行間感觸到的「人」

在導演主導的德語劇場，黛亞．洛兒（Dea Loher）是少數能立足劇壇的劇作家。黃國鉅說在洛兒之外，他閱讀和翻譯過幾份德語劇本，例如馬里烏斯‧馮‧邁恩堡（Marius von Mayenburg）的《醜男子》、福克‧李希特（Falk Richter）的《電子城市》、羅蘭‧希梅芬尼的《金龍》（Roland Schimmelpfennig）等；二○一三年在德國參加柏林戲劇節的黃國鉅，發覺現在已經沒有人做布萊希特（Bertolt Brecht）的作品；他感覺，德國的戲劇工作者總是在挑戰不同的「形式」（form），他說這樣的劇場給他「天花亂墜」的感覺。所以洛兒的作品是其中的清泉，他能在文字中找到關於「人」的趣味，洛兒的書寫着重語言（language）與演戲（acting），重新安放了劇本在劇場的位置。

離不開情節與行動 隱藏起來的故事

黃國鉅翻譯和閱讀德國文本，源於演藝學院和前進進戲劇工作坊的穿針引線，身為少數懂得德文，又對劇場感興趣的人，自自然然就做了德國劇本翻譯的工作。在所有作家之中，他與洛兒的關係最為密切，因為黃國鉅曾完整地翻譯過兩個洛兒的作品，《無罪》（Innocence）和《賊》（Thieves），前者又有人譯為《無辜》，後者曾在台北藝術節上演，當時譯為《失竊的時光》。這兩部作品分別在二○○三年及二○一○年寫成，皆以小人物故事的交織為核心。

與英國的新文本運動比較，「籠統而言，新文本比較着重陳述（narrative），而較少着重演戲，比較不像一個故事，或者不像一個情節（plot），被稱為後戲劇劇場（Post-dramatic Theatre）」。後戲劇劇場，是指現代戲劇劇本以更多不同劇場元素，燈光、聲音、空間／佈置等，成為文本敘事的核心。「這個講法源自布萊希特，傳統的戲劇是關於故事、情節、戲劇衝突、辯論、行動的，而布萊希特把陳述加到其中。新文本很多陳述，而演戲則有很多獨白（monologue）、兩個人在說話卻不似在對話，沒有情節——其實有，但其實情節是「滲」在那些片段之中，當你看完整個故事，就會發現那是個怎麼的故事。」

黃國鉅認為這些都是技巧。他以洛兒的劇本為例子，第一幕關於甲和乙這兩人，第二幕關於丙和丁，第三幕可能關於丁和甲，十幾幕過後，就會發現這些人互相關連，這些網絡滙聚成一點，一個故事——「這些都不是什麼新穎的東西，走不出戲劇有故事、有情節、有行動的傳統，只不過把故事和行動隱藏起來。《金龍》和《電子城市》也是這樣的，洛亞的這兩個作品也相對明顯運用了這個手法和技巧。」他這樣說，是因為跟布萊希特比較，這些劇作家並沒有很明顯的美學理論。「要演繹和分析這樣的故事，就要把背後的故事脈絡抽出來，這也是洛亞劇本的趣味所在。」

壓抑情緒的日常 「冷」的表露方式

洛兒以擅寫小人物著稱。相對布萊希特慷慨激昂的理性辯論、異化等，黃國鉅認為洛兒的作品比較「女人」，那種質感——「是很有人情味（human touch）的，相比起其他作家，她的人物比較有趣」。要說她繼承德語劇場的傳統，應該是一種演繹或表演的方法，而不是完整的一套理論。

兩個翻譯過的文本之中，黃國鉅對《無罪》的印象較深刻，並由此開始討論演繹的方法。《無罪》的故事總共有十九個場景，有兩個偷渡的非洲移民、一個盲眼的脫衣舞女郎、珠寶金匠、屍體化妝師、喜歡解剖的醫生、年老的女哲學家、殺人兇手的母親等等，他們住在一個沿海的城市，是流連在城市的邊緣的人。故事的起始，是兩個非洲移民見證一名女子走到大海中間，讓自己溺水而死，中間穿插着一些簡單的事件，在街上拾到一大筆現金，有人在高樓企跳造成交通擠塞，盲眼少女做重見光明的手術等。

當中年老的女哲學家，中文譯名為哲妤，她每次出場都有一大段獨白，而她總是一邊敲打着當珠寶金匠的丈夫的頭，一邊說這些話，例如這一段：

「我寫咗幾多嘢畀總統／文章、隨筆，甚至／投稿去佢份報紙／同埋佢個電視頻道。／係對佢啲演講嘅回應。／但係一封都無寄出去。／一行字都無。／指出民粹主義嘅界線，／愚昧嘅界線／演說家嘅界線。／或者／我自己變咗做演說家。／（停頓）／啟蒙。／（笑）／我唔想畀政治整污糟我，／最後；／日常生活會繼續，／一個歷史嘅註腳，資料庫入面一隻無用嘅光碟；／日常生活會融化喺／變動嘅歷史入面／仲未來臨嘅變動。」

黃國鉅接續分析，「她不完全是冷漠的，她有情感在裏面，但那一種情感不是很「出」、很熱情（passionate），七情上面的那一種。作為演員，要分析她和丈夫的關係，丈夫為什麼不作聲，為什麼她是哲學家等——而演員在傳遞（deliver）這一段演說（speech）的時候，如何把這些情緒，透過一個好似很冷靜的台詞表達出來呢？」跟布萊希特「異曲不同工」，他用「扮嘢」的方式表達，而她用「冷」的方式帶出壓抑了的情緒。洛兒選用了這樣的語言所寫成的文本，其實是預設了演員演繹的方式和風格，「我經常告訴我的學生，當你收到一段台詞，並且用自然（naturalistic）的風格去讀，如果你發現這樣行不通，就代表這段台詞在要求（call for）另一些東西」。除此之外，「也要多分析角色，抽絲剝繭，單看一場，你未必能理解角色，而是要從整個故事去看」。

那這些相對詩意的語言會否很難翻譯了？黃國鉅反而覺得，洛兒的語言非常具體，可以找到對應的中文；而當然地德文的台詞有其節奏，但模式（pattern）並不是太明顯，所以有空間在廣東話中創作新的節奏，要是在翻譯布萊希特的《四川好人》，就要注意當中演講式的修辭（rhetoric）了。另外黃國鉅又特意以奧地利劇作家艾爾弗雷德．耶利內克（Elfriede Jelinek）作比較，因為他的劇作中常用到大量哲學辭彙，而那些字詞變成廣東話後是無甚意思的。所以翻譯洛兒的作品很「好玩」，也是因為她的作品本來就比較着重人物的日常生活。

凝滯的塑造 關注人的生命狀態

德國劇團曾經把《賊》搬到台灣上演，當時的迴響好極，黃國鉅也相當詫異。德國演員，在台灣用德語表演，一樣獲得很多好評。劇本結構上，《賊》與《無罪》相當近似。兩者都有大量場景，《賊》總共有三十七場，十二個角色，每一場有兩至三個人物出現，下一場又兩至三個，直到後來才互相交錯，此劇的戲劇事件比《無罪》更不明顯，藏得更深。

跟洛兒合作多年的導演克里根堡（Andreas Kriegenburg），非常注重舞台空間，他帶來的表演總有一些親自創作，別出心裁的舞台設計。黃國鉅分享了一些網上片段，導演設計了一個三百六十度的轉輪，這個鋸齒形的轉輪是橫放在舞台中間的，面向觀眾的一面就是那些長方形的「鋸齒」，是從中央的圓柱體延伸出來的長方形板塊，這些板塊豎起來高近三米，長度和舞台長度相約，所以長方體是演員表演的背景；隨着轉輪在演出期間滾動，演員演出的空間會有變動，甚至可以坐在長方形板塊的邊緣，像盪鞦韆一樣，背靠板塊向舞台上方移動，然後也有一些場景，轉輪向下動，就可以把表演的演員沒入巨輪之中，並轉換場景。

正當我被舞台設計吸引，目不轉睛地看着的時候，黃國鉅卻提醒道，除了天花亂墜的形式外，還有更多值得關注的元素，繼而把焦點轉到演員的演繹方法上。「德國演員有兩種訓練，一方面學習史坦尼斯拉夫斯基（Stanislavski）的由外到內再到外的演出方法，如果演繹一個殘障的人，就先模仿他的動作及神態，由此感受他的心情，再把心情融入到表演之中；另一種演繹方法是很有表現力（expressive）的，所有人都知道演員在表演，而演員能夠做到收放自如和快速的角色及情緒轉換，像一部機器一樣，以執行劇本所需要的表演。」然而洛兒的劇本，對於演員的要求卻介乎兩者之間，「她要求演員掌握到人物角色的情感，而且不能以表現力很強的方式演出，她的角色的情感總是壓抑的」。而這種特色，卻又能連結到黃國鉅總是提起，他很喜歡洛兒作品裏的人情味。

在《賊》的故事中，有期待升職的超級市場經理，有等候失蹤丈夫的老人，有當保險經紀的父親，自殺的兒子，以各自的生命形態觀照人世，加上觀點的切換，時而是第一人稱，時而第三人稱，加上劇場可以處理飛逝的時空，各種條件和技巧在作品中交織出豐富的故事層次，容讓人物角色吐露對生命的感受，他們在日常的場景中幽幽地說話，讓觀眾共鳴。當中睡醒就不見了丈夫，轉眼就等了四十三年的婦人，就是最好的例子。在酒店房，她說：

「佢想去散步，我瞓咗覺，佢想去散步，你去散步之前會叫醒你老婆嘅咩／我時常都咁諗，我哋唔會好似你咁，係呢啲事、啲細小嘅事情上，我哋會保護自己嘅獨立性。／我啱啱咪解釋咗囉，係啊，係小事嚟㗎如果佢係想出境，去外國，係，如果佢有心去外國，佢都應該叫醒我，我幾乎肯定，呢件，即係咁講，唔係一件咩大事，不過都算係中挺事。」

巴士站等車時她說：

「坐喺度，係因為以為如果我𠵱家起身離開，佢就會喺呢個時候嚟。如果我起身，就有嘢發生。如果我郁，就會發生啲決定性嘅嘢。所以寧願唔郁。不過咁係錯嘅，最大鑊嘅係唔郁，因為如果郁，就有事發生，呢樣嘢當然係啱㗎啦。起身、離開，有嘢發生。」

整個作品的人物，都有着這種凝滯的感覺，不知何去何從。所以作為演員，要演好這樣的角色，不流於矯情造作，又能帶出壓抑的感情，就要掌握角色及整體表演的氛圍，是相當困難的。洛兒並不是刻意寫困難的人物，而是這些生命狀態，正正是洛兒最關注的，不是特定政治議題或社群，而是一個個真實的人，正如黃國鉅所言，洛亞的劇作是感性的，靠近現代生活的個人，看他們的自由與不自由。

一種「睇人」的方式

要說明黃國鉅對洛兒的看法，就要再回到《無罪》這個劇本。他說，《無罪》劇本的主題，就是一班人希望「在生活的糾結中找到無罪的狀態」，而在他而言這份劇本「有趣的不是劇情，而是怎樣把一個人表演出來，怎樣去說那一句台詞」。因為洛兒持續關注「人」，也可以說她創造了一種方式，「睇人」的方式。

其中一條故事線，說一個自殺的醫生，台詞赤裸得可怕。在獨白中，這個醫生在派對挑逗一個「幾靚仔，金頭髮，同埋，就係做到最好朋友嗰類」的男孩子，之後「『隊』咗草，講畀佢聽關於我喺菲律賓實習嗰年嘅事」，她跟他分享看着腳趾生壞疽的男人，隨便墮胎的女人的故事，之後就說：

「究竟生命對我有無意義。佢無放鬆。我就醉晒。我無乜點諗。我話無，無意義，生命對我嚟講無意義，我嘅生命無，其他人嘅都無。佢話，咁點解仲要做咁多野。我話OK，我唔知幾時發現到自己嘅天份，有樣興趣，我鍾意劏開啲人，睇吓佢哋入面係點嘅，我好鍾意將啲內臟放番埋一齊，鍾意睇住𠵱啲咁鬼完美嘅生物，佢點樣好鬼完美咁運作，大部分啦下，而當有唔妥嘅時候，我就模仿佢好鬼完美嘅一面，嘗試去補救番。嘗試補救番啲錯誤。唔係因為呢樣嘢有意義，而係因為我做呢樣嘢做得好好。」

黃國鉅特意把這段抽出來，說，真實就是這樣，做醫生的人未必有什麼高尚的使命感。當這個醫生嘗試跳下來，一堆受交通擠塞影響的人，卻認為他不是真的希望自殺，只想有人救自己，不如快點跳下來。

另一條故事線，兩個偷渡的非洲移民，整個故事開始於他們的「見死不救」，在他們思考那個女人是否溺水或自殺，拯救她會否暴露自己非洲移民的身分時，那個生命已經悄然流逝，兩人之中，一個人為了她的死而內疚得晚晚未能入眠，一個人因為拾到大筆金錢已然把這些拋諸腦後。透過劇作，洛兒詰問我們是否能在現實保持一個「無罪」或「單純」的狀態，亦即「innocence」？

這份劇本，黃國鉅看過演藝學院的演出後，能感受到的高潮所在，卻正正是在觀劇時能擺脫生活的糾結，回到單純之中。

文//胡筱雯

圖//林靄怡、網上圖片

編輯//林凱敏

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