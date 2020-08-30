通識導賞：寵物隔離檢測，真係有需要？

香港愛護動物協會（下稱愛協）亦表示，即使寵物檢測中呈陽性，不等於患上新冠肺炎，毋須接受治療，有人質疑既然如此，要求寵物接受檢測是否必要。

病毒測試呈陽性＝染疫？

一直關注動物議題的香港恆生大學社會科學系講師陳嘉銘說，自今年2月28日漁護署公布全球首隻寵物狗、即周巧兒的17歲松鼠狗的新冠肺炎病毒檢測呈弱陽性開始，跟進寵物染疫消息。

漁護署說法含糊 憂現棄養潮

陳嘉銘發現就松鼠狗懷疑染疫事件上，漁護署在記者會上說法反覆，令公眾感到混亂和恐慌，「當時公布是好嚇人的，說測試結果呈弱陽性，令人解讀是狗隻確診；但後來又說狗隻是低程度感染，至今仍然無人能說清松鼠狗是不是確診」。台灣農委會副主委黃金城曾在3月5日表示，當時並沒有從該狗體內驗出病毒，只能證明口鼻沾到病毒，因此不宜用「感染」字眼陳述，只能知道受污染，認為防疫機關（漁護署）這樣用詞很不妥，因為可能會引發恐慌，造成棄養潮。

陳嘉銘指出，反觀漁護署呈交給世界動物衛生組織（OIE）的報告用字則嚴謹很多，沒有使用「弱陽性」、「低感染」等含糊字眼，而且清楚詳列松鼠狗每次的檢測結果（見表1）。據OIE網站資料，漁護署在1個月內曾呈交4份松鼠狗情况報告，報告顯示署方曾6次抽取松鼠狗的鼻腔、口腔和肛門拭子樣本進行rRT-PCR（即時反轉錄聚合酶連鎖反應）檢測，鼻腔和口腔樣本檢測均曾呈現陽性反應，但肛門樣本從未得到陽性結果。

或沾染病毒 非受感染

由於可能只是沾到病毒，而非受感染，漁護署另外亦在3月3日為松鼠狗抽取血液樣本，進行血清抗體測試，分別在3月12日測試中呈陰性和3月23日得出陽性結果。漁護署在3月26日公布，抗體測試呈陽性代表松鼠狗血液中存在抗體，反映狗隻對新冠肺炎病毒產生免疫反應，獸醫專家和科學家均認同狗隻曾受病毒感染。

不過，漁護署證實松鼠狗染疫的事實，莫說市民大眾，就連專業團體愛協都未能全盤掌握。香港愛護動物協會副總監（獸醫服務）及首席獸醫Jane Gray（桂珍）表示，自疫情爆發至今，愛協獸醫部沒有接到任何與寵物懷疑染上新冠肺炎的病例，而據漁護署提供給協會的資料顯示，在漁護署隔離的動物，即使在檢測後證實對新冠肺炎病毒呈陽性，牠們均沒有出現病徵，「亦即是說，牠們並沒有患上新冠肺炎， 因此牠們毋須接受治療」，有關說法，明顯與漁護署向OIE呈報的資訊有異。

據OIE官方透露，有貓科（包括家貓和老虎）、水鼬和狗在接觸新冠肺炎確診者後，病毒檢測呈陽性反應；部分貓出現呼吸道和腸胃疾病，不過強調目前無證據顯示寵物在人類感染新冠肺炎中扮演傳播角色，強調現時疫情大流行是由人與人之間的傳播造成。

第三波疫情爆發 寵物檢測數量增

在香港7月爆發第三波疫情之前，只有3隻貓狗經漁護署隔離後檢測出對病毒呈陽性反應，但單是7月至8月27日就新增了7宗。漁護署亦曾表示，由於確診者數量增加，需要將寵物交予署方進行隔離檢測的數目亦大增，因此在7月28日啟動新界南動物管理中心作為另一個動物檢疫設施。至於原用的港珠澳大橋香港口岸動物居留所，則會給對病毒檢測呈陽性的動物作檢疫和獸醫學監察用途。

據漁護署提供資料，截至8月27日，因主人確診或是密切接觸者，曾被送到漁護署動物居留所接受檢疫的寵物（哺乳類動物）共有176隻，包括83隻狗和69隻貓，其中6隻貓和4隻狗的樣本對新冠肺炎病毒測試曾呈陽性反應（見表2）。至於有多少貓狗出現新冠肺炎病徵？漁護署只回答現時所有在新界南動物管理中心接受檢疫及獸醫學監察的動物，均沒有任何與新冠肺炎病毒相關的病徵，但當中包不包括檢測呈陽性並被轉至港珠澳大橋香港口岸動物居留所的動物則不明。

但對於是不是只有17歲松鼠狗血清抗體結果呈陽性反應，署方則沒有回覆。本報翻查署方向OIE呈交的報告，發現居於彩虹的一隻混種短毛貓，在7月時其糞便樣本檢測呈陽性，而8月12日VNT血清抗體測試亦呈陽性，但署方並沒有特別對外宣布。

染疫寵物不傳人 質疑檢測意義

現時，香港鄰近包括台灣和日本，都沒有新冠肺炎確診者的寵物需強制隔離檢測的措施，台灣防檢局指示與確診者同居的貓狗只需配合做居家隔離；在日本只有為確診者暫託寵物的公司，會在接收寵物時先為寵物做隔離檢測。

隔離檢測期間 有否被妥善照顧？

非牟利獸醫服務協會（NPV）創辦人麥志豪說，就算假設寵物會患上新冠肺炎，目前亦無證據顯示貓狗或其他寵物會將新冠肺炎病毒傳染予人類，反映寵物即使被感染亦沒有傳染性。而令人憂心的是無從得知被隔離檢測的寵物被如何對待，尤其是17歲松鼠狗在接受多次病毒檢測、在交還予主人後兩日就離世。漁護署當時表示相信是因為松鼠狗年紀老邁，而且本身有長期疾病，相信死因並非染上新冠肺炎。

麥志豪質疑，當寵物不具有傳播病毒給人類的風險，是不是仍有隔離檢測寵物的必要，「如果我無記錯，一開始政府要隔離檢測寵物是為了小心駛得萬年船，想檢查動物有無可能被感染和有無機會傳人，但經過多月和多次檢查，政府和漁護署口風都軟化，全球用科學角度證明無證據顯示寵物會傳染病毒給人，檢測已經失去意義」。他說抗疫永遠都可以更加小心，例如可以做到禁止所有人外出，但是不是有這種需要？「在抗疫期間，希望持分者可以公道些，對動物和人類也好。」他最擔心是寵物檢測的後果是令市民捕風捉影，聽到寵物染疫就棄養，而根本不知道寵物不會傳染人。

漁護署回覆指，所有接受檢測的動物均會由獸醫監督及檢查，以確保牠們獲妥善照顧。至今並沒有寵物因接受檢疫及獸醫學監察而生病。漁護署會檢視每宗個案，或會因應寵物的健康及醫療狀况而特別安排。

最佳保障：主人的保護

最近有寵物保險公司以免費提供額外「新型冠狀病毒保障」作招徠，聲稱若受保寵物被證實新冠肺炎檢測為陽性、懷疑感染被隔離，或是和寵物同住的家人確診，都會提供一筆過最多$2000的現金津貼。

保險比較平台10Life創辦人之一倫凱恩表示，相信上述計劃主要是一種市場宣傳方法，因為據她了解，政府隔離檢測寵物的服務是免費的。她又指其實坊間其他寵物保險，亦沒有特別標明不受保新冠肺炎，因此預計若寵物不幸染疫，並需要接受治療和住院，亦可按既定程序索償。

不過，如果寵物因隔離檢測而出現心理或精神壓力與創傷，則是難以證明與索償，有養寵物的另一名創辦人倫沛然說：「不要說交予漁護署，只是讓小狗在診所一晚，別說小狗，我自己都已經睡不着。所以希望大家明白保險只是一種金錢上的保障，大家要好好保護寵物，以防牠們染病。」最後不厭其煩還是要向大家強調，寵物主人應時刻保持良好衛生習慣，若身體感到不適就要避免和寵物接觸，在任何情况下絕不應棄養寵物。

文 // 彭麗芳

圖 // 資料圖片

編輯 // 王翠麗

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