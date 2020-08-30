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2020年8月30日星期日
星期日生活
什麼人訪問什麼人：有線新聞部最壞的情况也讓你看到最好的
一個鄉字，大樹為證
好天落雨，那是樟子掉落的響聲
以農安鄉：地緣政治、供水工程與香港農業發展
三松閣：為什麼要做好人？
同場加映：雖然失敗但是沒關係：在2020年，重看《悠長假期》
影像特區：威權城市：幾何形狀牆紙
哲學角度：不服從的權利和倫理
阿貓阿狗：#83發現
七情上面：社會創傷與保衛機制
開門讀書：都是傷心的故事
童軍跳彈牀：暴政之言
水清碩見：苦難的盡頭
獨恒戲語：Palm Springs：睡醒，但不是新一天
家明雜感：陳木勝 男兒本色
影片簡評：《屍殺半島》 IIB
咩世界：第160期 ／迎新
漫畫連載：That City那城 Vol. 9
星期日文學‧黛亞．洛兒 × 黃國鉅：在字裏行間感觸到的「人」
化妝達人廖曉盈 打破禁限 妝出勇氣與夢想
家常便飯：吃一口治癒蕨餅
ways of seeing：街坊蹤迹 躍然於「誌」 重畫地圖，看見島上有人
通識導賞：寵物隔離檢測，真係有需要？
街知巷聞：大埔頭老圍 護河圍牆 說起鄧族立村
未來城市：石屎森林難散熱 熱夜來襲，香港如何招架？
童軍跳彈牀：暴政之言
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【明報專訊】文、圖//林兆榮
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什麼人訪問什麼人：有線新聞部最壞的情况也讓你看到最好的
一個鄉字，大樹為證
好天落雨，那是樟子掉落的響聲
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