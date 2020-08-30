同場加映：雖然失敗但是沒關係：在2020年，重看《悠長假期》

這些年來，觀看影視作品的一大趣味就是留心角色的住家，見到喜歡的還可以幻想自己住在裏面……可是印象中並沒有看過像「瀨名屋」（Sena-man）這種房子。比較典型的日本住宅，應該是《我的事說來話長》三代同堂的家族同住的獨幢房子；是《輪到你了》在現代公寓大樓裏適合小家庭的一廳兩房單位（去年旅行時也住過間隔一模一樣的Airbnb）；是《無法成為野獸的我們》都會上班族的狹小單人studio；是《東京獨身男子》鑽石王老五們時尚又豪華的高樓層單位；甚至是《凪的新生活》主角在人生低潮遷進的老舊兩層公寓「松風莊」——總之不管家庭狀况、社經地位如何，日劇裏的角色似乎都不太會住瀨名屋，所以我有點好奇這類型的房子在東京有多普遍。

瀨名和小南的故事，有大半在公寓內外展開，兩人有時在家中喝酒，有時在天台「Don’t worry, be happy」廣告牌下聊天，有時在樓下只有一個籃球架的臨時球場打球。其中一個經典場景是瀨名和小南玩未婚夫遺下的彈彈波，讓它從地面回彈到三樓；還有一幕，瀨名跑到公寓外面對涼子告白，鏡頭焦距一轉，天台上小南和桃子原來目睹了整個過程。因為劇情走向和拍攝上的巧思，觀眾得以從多角度觀察這幢商住兩用建築：樓高僅兩層，外牆用上淡褐色的磚，因此看起來低矮暗淡，毫不起眼，甚至有些許萎頓。二樓是一家彷彿從不營業、可能已經結束的中式按摩店，建築旁邊是空地，隔着馬路的正對面也同樣，是用鐵絲網圍起的大片荒地，顯然已經廢棄許久的，再過去就是隅田川和新大橋了。

反映日本「失落的三十年」之始

瀨名屋的選址和空間設計不僅別出心裁，甚至可以說它在劇中是無可替代的存在；要是沒有瀨名屋，《長假》必然是一部氣質截然不同的電視劇。它是都市中的一個閾限空間（liminal space），在1996年的時間點，它卡在被遺忘與再開發之間（事實上，《長假》播出後，瀨名屋成為了知名的日劇迷朝聖地，但也在幾年後被整幢拆卸，連同籃球場的地皮建了一座七層現代公寓大樓）；也卡在戰後發展時代與後泡沫時代之間。它既象徵正經歷人生尷尬時刻的主角們，也是浮動不安的九十年代東京以至日本的提喻；建築與都市空間、主角境遇、時代情緒三重疊合的巧妙設計，成就了這部經典之作，加上利落的節奏，令它越過二十幾年的時光仍然顯得年輕。

九十年代初，日本泡沫經濟爆破，日經平均指數與土地價格連年下跌，銀行採取緊縮政策，大量日本人和公司破產，整個國家進入所謂「失落的三十年」。擁有正職的工薪族人數不斷遞減，終身僱用制走向消失；相對地，缺乏保障的臨時工愈見普遍，靠派遣工、零工、自由接案為生的不穩定勞動階層應運而生。「飛特族（freeter）」的名稱帶有浪漫意味，暗示這些勞工比傳統會社員擁有更多自由與工作自主性，但同時也掩蓋了其薪資不穩定、基本生活欠缺保障的景况。在高度規範化的日本社會，「成為大公司的正式職員」一直被視為人生正軌的開端，直到近年仍有不少影視作品試圖反思、批判這種現象（如《何者》、《派遣員的品格》） ；但無論如何，「正式職員＝人生勝利組」的成見結合飛特族的興起，意味着日本在過去三十年生產了大量失敗者。北川悅吏子在《長假》中敏銳地捕捉了這個新興的社會現象，劇中一眾角色在這套價值觀下，幾乎全屬於人生失敗組，其中又以女主角葉山南為表表者。

寫給失敗世代的藥方

小南原本差一點就要勝利了，她幾乎成功將自己嫁出去，在三十大關成為人人稱羨的女性模版，可惜卻臨門一腳被逃婚，人生看來免不了將慘淡收場。作家酒井順子後來在《敗犬的遠吠》中，寫下紅遍東亞的名言：「美麗又能幹的女人，只要過了適婚年齡還是單身，就是一隻敗犬；平庸又無能的女人，只要結婚生子，就是一隻勝犬。」這麼說，小南簡直就是敗犬中的敗犬，不僅結不成婚，失去積蓄，也沒有事業、沒有職業技能，連曾經引以為傲的年輕美貌也急速褪色，她和當時的日本經濟一樣，正沿着下坡道急速滑落，同時她身邊的人也大多好不到哪裏。日本俗話說，「女人過了25歲就如同過了聖誕夜的蛋糕」，模特兒後輩桃子接近25歲，工作也愈來愈少，開始要兼任年輕模特兒的保母了，一不小心就會步小南後塵；真二因為感情糾紛而丟掉難得的工作，又再回到游手好閒的狀態，並思考自己的人生是否注定失敗；瀨名雖然還年輕，又是藝大畢業，卻考不上研究院，演奏事業無法開展，在理想與現實之間不知如何抉擇，雖說只有24歲，也已經不是可以優哉游哉的年紀了。

《長假》其實是寫給失敗世代的一帖藥方，它預視了後來的日劇中無數的失敗者故事：寬鬆世代、啃老族、身心瀕臨崩潰的上班族、失業者、一事無成的中年人、大齡未婚女、婚姻不順的主婦……簡直可以集齊一個失敗者圖鑑，甚至連木村的近作Grand Maison Tokyo，都是扮演一個蒙上「日本之恥」稱號的失意廚師。劇中小南說：「我已經努力十年了」，已經那麼的疲憊，卻什麼也得不到，只在原地空轉，虛耗光陰。故事由停滯與鬱悶的低谷開始，到後來小南在瀨名屋得到喘息空間、又在工作與戀情中重新找到自我價值，瀨名則從愛情中找到突破藝術極限的法門，終於贏得比賽，如願開展演奏事業。可能有人在光明的結局尋得安慰，也可能有人清醒地意識到，那終究是成人童話而不是真實的人生。但重要的是，那座倦怠的建築樓頂豎着醒目廣告牌，大片的藍天白雲，向世間高呼「Don’t worry, be happy」；重要的是在灰暗疲乏的日子，有20幾歲的木村拓哉坐在鋼琴前告訴你，「在自己什麼都做不好的時候，就當是上天賜給的一個長假，不要勉強，不要焦躁，更不要無謂的努力，將身心付諸自然，不久一定會好起來的。」在2020年，多少人面臨工作量驟減甚至失業，商店掙扎到最後還是要結束，許多計劃被打亂，一切事情的進度都不似預期。高速運轉多年的車輪突然被迫減速，這是失敗成為新常態的時代，人們想遁入一個應許美好結局的敗部復活故事，或者只能說是必然。

文//查映嵐

編輯//廖偉龍

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