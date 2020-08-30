什麼人訪問什麼人：有線新聞部最壞的情况也讓你看到最好的

我覺得行動的成功，除了是太多人愛惜有線新聞部，還因為最老土一句，好人有好報，好人有手足。員工聯署提及三名被解僱員工的姓名時，旁邊竟有一個括號，把他們的花名也寫上：「被解僱的馮錦垣（細馮）、蘇家輝（三輝）和暨圖偉（Gary），由有線開台之初，至今服務逾二十載，一直克盡職守，全力協助新聞部運作。」對於很多有線人，他們不是幾個名字，而是肩並肩的手足。我訪問了其中一人，三輝，而他的故事正正反映了Cable價值，特別在這劣幣驅逐良幣、黑白顛倒的年代尤為可貴。如果管理層真的以為Cable工程只是「feed帶」，那實在對新聞部太無知了。

我問三輝，為什麼會有幾百人出錢出聲撐你們？我感覺他有些胡言亂語，重複說：「好感激，好感動！真是好感動，你唔覺得好感動咩？好癲啊真係！點解可以發生啲咁嘅事？你睇到，嘩！愈來愈多人（聯署），做咩啊？」然後他說差不多三日無睡覺，數不到自己哭了幾多次：「不是因為無咗份工，而係啲同事WhatsApp你一句又好，咩都好，跟住你會諗起，好似臨死，諗番起好多以前啲嘢。」

三輝，蘇家輝，1995年加入Cable，因為是第三個加入工程部的「阿輝」，所以就叫「三輝」。而工程佬三輝原來在法國長大，修讀電子課程，懂法文，個人也特別浪漫。他1993年因為女朋友回流香港，又因為女朋友讀新聞系，所以應徵Cable，說希望和她有共同話題（但女朋友畢業後無入行）。然而這浪漫的工程佬當年在很多記者眼中似「咕哩」一名。根據兩名「資深少女記者」表示，三輝拖線時總是爛身爛世、滿頭汗、兩行鼻涕（三輝在旁補充說是鼻敏感），還要隨手抹，然後很緊張地問：「幾點第一個live（直播）？」

有線新聞走在最前線

三輝說緊張是因為要走在最前線，鬥前鬥快：「係逐格同我計㗎！」先簡單解釋工程（ENG）的工作，我們記者在外採訪，拍攝完的畫面要盡快傳送到新聞部出街。當年沒有手機沒有3G4G網絡，工程便負責開link，豎起隻鑊（微波發射器），把天線對準山頭的發射站，接通了便可以傳片。如果做live，還要拖線接駁攝影機，而老細會在公司𥄫實幾個電視台的信號，慢一格畫面也出事。三輝說記得2007年，兩鐵合併股東特別大會在九龍灣國際展貿中心舉行，他在天台開了link，但會場不容許拖線，於是他找到另一層無人的展覽廳，他準備了一公里長的光纖，拖了五六百米，橫跨整個會堂，再在另一條樓梯走線落去。然後他一直藏匿在後樓梯，直至股東大會即將開始，他便跑出去插線。當年的Cable，是唯一一間能直播股東大會的電視台。他記得當日新聞部老細馮德雄站在門口迎接他回來，問他如何做到live。

他說他和細馮、Gary也是跟有線「工程之父」蔡永全出身，工作搏命：「佢係唔要命㗎！佢雙眼係有火㗎！」有一年10號風球，有線的發射站覆蓋不到大埔水浸的地點，工程部要深夜冒雨上九龍坑山（雲山）開link。當時工程部阿頭蔡永全駕車，初入行的三輝跟車，而二十幾年後的今日，三輝猶有餘悸，他站着做一個似騎馬的姿勢說：「他（蔡永全）是企起度咁揸部四驅車，個頭貼住玻璃。因為好大雨，完全睇唔到路，啲水湧過來。我捉住扶手，上到山手臂都抽筋，好驚啊！我真係驚我會死！」他們福大命大上到山，由天黑做到天光，直至停雨：「天光睇到條石屎路下面無晒泥，冲走晒。嘩，我哋點樣行過呢條路？！」

他們那一代工程也被「捽」到又快又醒。三輝說最印象深刻的live是2003年，屯門公路巴士墜崖的嚴重車禍。所有新聞台也在崖邊做live，直播下面墜毁的巴士，但三輝見吊雞車即將要吊起巴士，他盤算巴士落地的位置跟崖邊有約100米，於是預先拖好一條長線和cam-man（攝影師）說：「陣間你咩都唔好理，（吊到上來）你就甩嘢衝埋去，跟住所有嘢我都會接番晒。巴士一落地，我哋就可以live。」當其他傳媒仍然在崖邊遠遠拍攝，Cable已走在最前線，圍了一個圈360度、近距離拍攝巴士撞毁的慘况。

工程是靜雞雞幫你贏的手足

好的工程不是「feed」片，是靜雞雞幫你贏的手足，是不怕辛苦去幫新聞部的兄弟。Outport出外採訪特別見到工程的重要，首先流動衛星發射器（flyaway）重達120公斤，搬搬抬抬已經是極大的苦差，還有很多器材配件要處理，例如錄影帶不夠，就要半夜清帶過帶。三輝苦口苦面憶述：「凌晨三點幾啦（過帶），第二朝六點溫家寶跑步，一定要ready㗎！唔知有幾多個鐘瞓！」好的工程總願意走多一步，例如在現場幫記者觀察出入口等領導人，例如傳片時幫手rough cut（簡單剪接）。最經典是2006年，Cable到日內瓦採訪世衛組織總幹事選舉，因為三輝懂法文，他一個工程佬身兼翻譯、司機、攝影，還有「特務」。他駕車和記者在機場外等參選的陳馮富珍，一見她的車便悄悄跟上，追蹤她住的地方和之後的行程，結果又獨家拍到她跟各大領使拜票。

問三輝最大的滿足感是什麼？「做到live囉，每次都係。真係喎，你贏你會好開心，你做到人哋做唔到。」那一個年代，是一個良幣能夠生存的時代，Cable是一個心無旁騖、專心志業的新聞部，我們奪得大部分的新聞獎項，我們在觀眾欣賞指數名列前茅，而我們的WhatsApp群組名為「Cable快樂新聞部」。有一點和Cable新聞價值無關，純粹juicy。根據「資深少女記者」表示，當年酒店訂房有問題，她要和三輝同房睡，又試過工作完一起穿泳衣游水，少女記者畢生難忘，但三輝對此竟毫無印象，足見其坦蕩蕩正人君子。

在我2012年入職的時期，三輝已經是大佬，主要是在公司Lines Room坐鎮。我印象中的他總是笑容滿面，對記者採主繼續有求必應。他說Lines Room電話響三下之內一定會接聽：「你幾忙都要聽個電話，可能出面真係死人冧樓，嗰單先係頭條，你點知啊？」3G4G就快5G降臨，他們一班工程佬就不斷應用新傳送技術，早年是「法兵」，現在是「TVU」，還有做facebook Live做Zoom。近幾個月限聚令難以採訪，Lines Room就變身，擺了8部電腦方便記者做Zoom。三輝說：「我成日同我啲仔（下屬）講，我哋呢個工種會消失，但你唔會消失，只要你適應到。呢個行業進步得太快，技術唔停咁變，今日你拎住個TVU好叻咩？聽日唔係TVU囉喎。可能係手機，點樣將手機串流，令個個都係記者？可能方向係咁，但後面都要有班人去指揮呢堆手機嘅交通，始終要有人做。」有好老細自然有好下屬，我聽現職記者說，Cable一班年輕工程都好主動幫手，他們在示威浪潮中會幫手攝影，幫手報料，和繼續做傳片加做「咕哩」，背十九幾嚿磚頭重的電池補給各隊伍。留意新聞這行人工好低，好多人做10年月薪也沒有兩萬元，只是靠滿腔熱誠。

無情的即時解僱

我們是有線快樂新聞部，是一個有人情味的新聞部，因為電視新聞要跑贏就是講team work。所以當三輝他們被無情地即時解僱，傷透很多有線人的心。三輝說當天他們突然收到人事部連番急召，而Gary已放工並正在街巿買餸。他們仍然不知就裏，真的要回到公司親手接過大信封，才明白公司要把他們三人即時解僱。

他們沒有犯任何過錯，但仆心仆命服務了二十幾年的東家，一句架構重組便要即炒。三輝說他當時腦海一片空白，回到Lines Room發現無紙皮箱，於是在新聞部四處找一個，簡單執拾完便走。他們離去時被一些同事捉住合照留念，可能被玻璃房的人看見了，人事部竟打電話來要求三名被解僱員工盡快離開。

粗暴的解僱，新聞部即日發起聯署表達不滿，包括全體港聞採主和記者、全體中國組，還有編輯、工程、剪片等各部門共235人具名聯署。我們有線前員工聯署亦有超過400人響應。眾志成城，很多有線人更主動捐款，有人二話不說便傳來一萬元。結果我們在21小時內籌得超過10萬元，成功在《蘋果》和《明報》全版刊登聯署。

三輝說連串人事「地震」，撤換馮德雄，換上三名資歷及信譽備受質疑的人主管新聞部，已令很多愛惜有線新聞的人痛心，他們三名工程被炒只是一個聯署的觸發點。他說樂觀看聯署團結了有線上下，又清楚向管理層發聲，實屬一個好結果，而他一家將提早去英國生活，很快便會離開香港。話說回頭，當年的女朋友後來嫁給三輝，兩人是虔誠的天主教徒，育有一女，過去幾年還擔當寄養家庭撫養多名小孤雛。這些好人，無奈Cable要失去他們，香港要失去他們。

這次聯署，我最悲憤的是有傳媒機構向聯署人秋後算帳，我們連免於恐懼的簽名自由也要失去。在這劣幣驅逐良幣，黑白顛倒的年代，我們只好凝聚力量共同堅守，我們唯有保持樂觀。離職當天，三輝走出有線電視新聞大樓，站在對面馬路回望。他放下紙皮箱拍了一張相片擺上面書，我留意到其中一個留言，當時看來頗老土，回望才知是真理：「最壞的情况也會讓你看到最好的。祝明天會更好！」

■問：鄭思思，有線電視前首席記者

■答：三輝，蘇家輝，1995年加入有線工程部

文//鄭思思

圖//受訪者提供

編輯//馮少榮

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