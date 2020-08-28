磨柱成針 「割下」舊物拼新圖 摧毁vs.重生 來一場對弈

看着東京藝術組合Chim↑Pom系列作品《這是一個牆的世界》，讓人好奇拼圖是如何來的。現代拼圖來自18世紀英國地圖繪製師John Spilsbury，為製作有關地理的教學素材工具，他把地圖貼上木板，並「割下」國家或地域細件，讓學生利用拼砌方式學習，為商業生產的拼圖建下根基，即是拼圖本來就跟地緣，甚至世界殖民歷史的背景有關。Chim↑Pom的拼圖卻令人重新理解地域界限，2014年他們到孟加拉參展，受到當地居民款待邀請到家作客，忽發奇想欲把對方房子的一角牆作為交換禮物，在牆上割走一塊拼圖形狀，並換上全白拼圖塊。由此，他們到訪世界各地繼續系列，包括孟加拉的製衣廠、韓國軍事禁區、德國德累斯頓屠場等，部分地區更不經許可，變成一種挑釁，敲問現代國族至邊境政治如何隔離人與人。

「這個世界存在很多牆，有些看得到，有些看不到，有些介乎兩者之間。」Chim↑Pom說。2011年日本發生3‧11大地震引致福島核事故，大批民眾急急撤離家園，受污染區域禁止民眾進入。數年前Chim↑Pom與策展團隊發起Don't Follow the Wind計劃，獲短期逗留許可在污染區域展開藝術創作，亦延伸拼圖系列。他們身穿保護衣，在丟空社區考察，並決定從入口標明禁止進入的指示牌，割出拼圖形狀。作品反映災難影響更大層面，不止是區內居民的事，Chim↑Pom指出：「可以進出受污染區域，讓我們感到區內與區外的界線很模糊，很難分別哪一個位是『入面』與『外面』。然而身處外面，就很易感到入面是『他方』（other side），其實哪裏才是他方，為何要如此立一堵牆分隔開？」

連繫極端物件 帶出矛盾

站在最新展覽「盲棋——走入CHAT六廠藏品的分岔路」入口，即見Chim↑Pom作品，兩扇門豎立眼前。展覽回顧CHAT六廠過去數季的藝術項目，部分委約創作跟廠房至香港有微妙連繫。當中Chim↑Pom於2015年獲邀赴港，兩名成員在改建前的南豐紗廠內創作，決定在三處割下拼圖，包括辦公室大門、廁所大門和職安海報牌。Chim↑Pom解釋，《這是一個牆的世界》往往為地點與物件重新注入意義：「有時我們特意選擇某地方一些很『極端』的物件，把本來看似毫無關係的連繫起來，例如刻有公司名字的行政辦公室，跟應該是工人每天使用的洗手間大門放在一起。」似是玩味的手法承載勞資與經濟矛盾，誘發更多深思。「割下」帶有爭議，Chim↑Pom認為「割下」不是重點，而是交換有關的歷史、記憶、文化，賦予該處新的能量。

「有一些文明被留下來，就是因為某場毁滅，或者我們思考什麼是毁滅，可能可用較辨證角度去想，毁滅跟重生的關係是什麼。」CHAT六廠展覽策展人王慰慰說，場內作品均有着一體多面的特質，由不同角度看，能看出衝突，亦有機會看出轉化，透過反覆批判及辨證，從而更貼近事實真相。例如另一日本藝術家岩崎貴宏作品《星座 （香港）》（2018年），遠看像美麗夜空，亦能看得出為本港地貌。不過，當你靠近細看就會見到內裏繪有一些大資本公司的標誌，例如美式快餐店、便利店、電力公司等，藝術家突出繁華背後充滿利益的資本推動，美中暗藏危機。而據岩崎長期關注核能的研究顯示，香港有相當部分電力來自內地的核電廠，進一步暗示中港之間的矛盾關係。

作品附著作節錄 刺激思考

今次展覽命名為盲棋，希望觀眾有如跟藝術品對弈，注入各自的解讀。展覽中亦在作品旁加入許多著作節錄，包括經典科幻小說《神們自己》、美籍華裔科幻小說家姜峯楠的《你一生的故事》、德國作家Judith Schalansky《逝物錄》等，策展人企圖進一步以文本刺激觀眾思考，社會、歷史甚至宇宙的運作之下，個體如何立足，不被擊潰。

「部分作品探索大時代裏個人的生活面貌，比較私人地去看世界。例如，時間一直流逝的過程中，人及人的記憶如何面對呢？」王慰慰接道。展場內不同角落釘着一條條毛巾，彷彿跟人玩偵探遊戲，原來是本地藝術家黃榮法的回憶碎片。黃榮法10年前到札幌參與駐留計劃，遇到一名鰻魚老師傅，二人口講語言不通，卻透過藝術家寫下的漢字，互相猜測及分享彼此意思，慢慢了解對方的人生。藝術家把此等漢字刺於毛巾手帕，彷彿保存了段段記憶。

玻璃針收納鋼屑 保存記憶

時間跟記憶往往有着消耗的關係，在黃榮法的「磨柱成針」創作卻不然。早在2011年黃榮法開始由鐵柱磨成針的概念創作，訂製一支跟自己身高體重相同的鋼柱開始打磨，代表自己投身藝術創作的決心，鋼柱隨年月苦功亦會愈來愈幼。在鋼柱被幾乎徹底摧毁之時，便會成就另一個新生體。其作品《時．針系列》把鋼屑收納於針狀玻璃器具中，具體呈現花上時間的「證據」，亦像可以保存的記憶，25枚玻璃針獲得CHAT六廠收藏。不過，該鋼柱仍未成真正的針，黃榮法的磨研工作仍持續，看似無意義又不知何時才可成功完成的創作，有如意志與時間的競賽。看似無意義是否不做？不見盡頭又會否放棄？藝術家創作的漫長過程，或者更值得細看。

作品彷彿引觀眾放下一步詮釋的棋，讓人連繫至社會現况、個人經歷、工作、學習、關係等等，如果想了解更多，主辦單位讓公眾於網上參與展覽，推出#CHATwithYou活動，當中黃榮法將作「講座式展演」，進一步講述創作探索自我、時間及回憶等概念，另有一系列講座及影片導賞，開放更多討論。

■盲棋——走入CHAT六廠藏品的分岔路

日期：展期至10月11日（逢周二休息）

（實體展覽因疫情關係尚未開放，請留意官網消息）

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠CHAT六廠

■#CHATwithYou

網址：www.mill6chat.org

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com