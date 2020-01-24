與時並進 化身武術KOL

1970年代 電影帶動逼爆武館

李飛標憶述1970年代跟陳秀中學拳時，正值擂台熱，自同門陳觀泰於1969年在第一屆東南亞擂台大賽勇奪冠軍後，門派聲名大噪，陳秀中甚至獲電影公司邀請擔任武打片演員及武術指導。由於大量市民登門拜師，經常把面積只有約300呎的武館逼爆。李飛標補充，「當時學員訓練的重點是體能和搏擊技巧，每堂會安排不同學員對打，較少人學獅藝和套路」。

但其後功夫擂台式微，對很多武館打擊很大，李飛標稱學員人數減少，影響武館收入；加上隨着愈來愈多唐樓清拆重建，在天台以低成本營運的武館陸續被逼遷。「有些師傅改往公園教學，以『流動式』經營武館。但因在公眾地方無法放置沙包等工具，為安全考慮亦不適合演舞兵器，唯有重點教傳統套路。」

推動大聖劈掛門列香港文化遺產

李飛標原本任職廚師，公餘時間在維園教拳，30歲後才做「全職師傅」，但收入不穩定，所以另做跌打醫師幫補生計。2003年，任職教師的朋友介紹他到學校舉辦武術課外活動，之後開始「攻打」學校市場，先後在數十間中小學教班，高峰期一星期內教7間學校。「當在學界積累了一班學生後，曾嘗試租工廈單位教拳，但發現環境偏僻，很難招收新生，而學費亦剛夠交租，後來便交由徒弟們自行營運，自己轉至街坊福利會教拳。」

新世代的武館除教拳外，李飛標還做了不少推廣工作。2012年他申報大聖劈掛門列入香港非物質文化遺產，2014年爭取成功。最近，又向政府申請資助攝製武術教學影片及出版電子書。「這些任務繁複，我從未試過。」他一口氣拍攝了十多集短片，每集15分鐘，介紹門派歷史和訓練方法等，並親撰近40頁電子書內容。他說拍攝教學片有很多技巧，例如會用2至3支鏡頭分別拍攝演練時的前面、側面和背面，方便學員學習。另外，套路要方便學生手機自學，編排要簡單，演練時以左右移動為主，避免轉換太多方向。

網上授武 外國大勢所趨

最近的疫情，令李飛標在社區、學校的武術班統統煞停。刻下，他正構思鼓勵學生經手機自學功夫。「學生可自拍演練的套路片段給我評分，及格者可獲頒證書，目前已有幾間學校感興趣。」他說西方外國地方廣闊、武館少，多年前已盛行網上授武，感慨曾武館林立的香港反而發展得比人遲。