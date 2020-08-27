膠囊系列助保育非洲大象

說回這15個膠囊系列，參與品牌包括為人熟悉的Burberry、3.1 Phillip Lim、Brunello Cucinelli和Chantecaille，以及Hereu、Fisch與Bassike等新興設計師品牌，還有珠寶品牌Ole Lynggaard Copenhagen的一系列首飾，其採用的祖母綠寶石由Gemfields以負責任方式開採。

大地色系衣服 以實用優閒為主

衣服大部分用上駝色、泥黃、墨綠及啡紅等大地色系，以實用功能的優閒服為主，部分同屬Net-a-Porter的Net Sustain系列；即產品必須達到Net-a-Porter定下的8大環保意識的其中一項，例如講究布料來源、製作方式、減少污染等條件，令系列更具環保意義。

查詢：Net-a-Porter net-a-porter.com

文：溫兆明