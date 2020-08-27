stylehub：清理行動 保護山嶺

時尚品牌推動 珠峰清走兩噸垃圾

時尚品牌為盡企業社會責任理應當仁不讓，起源於瑞士阿爾卑斯山脈的Bally就是其中一個。Bally的品牌價值一直與山脈結下不解之緣，亦影響其形象及出品。品牌去年啟動了Peak Outlook山嶺保護計劃，包括首次就珠穆朗瑪峰基地營到其著名峰頂一帶的全面清理活動。這項計劃由Bally的「Peak Outlook山嶺保護計劃基金會」推動，基金會於今年初成立，目的為持續保育全球最險峻山脈及其周邊社群，支援的地區包括喜馬拉雅山脈、日本富士山、坦桑尼亞吉力馬扎羅山（Mt. Kilimanjaro）等。

其實山脈對人類的影響極為深遠，佔全球總面積的四分一，孕育了豐富的生物多樣性，為全球12%的人口供應淡水資源。然而，有很多山脈及其周邊社群卻長期面臨全球暖化、資源稀缺，以及旅遊業帶來的負面影響。今次的Peak Outlook山嶺保護計劃由環保兼登山家達瓦（Dawa Steven Sherpa）率領經驗豐富的專業登山團隊和嚮導，首次遠征展開清理行動。從珠穆朗瑪峰基地營開始（海拔5380米）至峰頂（海拔8848米），成功清理近兩噸垃圾，其中超過半數垃圾更來自海拔8000米以上的「死亡地帶」。

Peak Outlook山嶺保護計劃將不斷推進，品牌亦將於11月發布Bally Peak Outlook別注系列，全數銷售淨收益將用於支持後續生態保護項目，讓消費者也可對環境保護盡一點綿力。

查詢：Bally www.ballyofswitzerland.com

文：溫兆明