時尚達人Ruby Fung 潛力不容低估 創立自家品牌 盼業務上市

1. 你會怎樣定義自己?

我是個喜歡藝術及創意，並從事相關工作的人。

2. 有什麼事情塑造成今日的你?

有很多事情塑造了我，其中之一是在英國修讀時裝。還記得當年入讀Central Saint Martins的過程非常艱辛，首先要修讀完1年基礎課程後才有資格修讀學士課程，而學士課程選科的面試令我畢生難忘。當日早上9時要交低自己的portfolio，在不設自我陳述及解釋的環節下，等到下午3時才開始有收生結果，但最初被叫名的學生反而是不合資格入讀的，到下午4至5時被叫名的就被安排入讀第二志願的學科，5時後叫名的就是能考入第一志願的學生，整個等候過程非常折騰。我當年的第一志願是Fashion Design Womenwear，但只被安排到第二志願的Fashion Print，入讀後才發現評審的決定是對的，自己是更適合Fashion Print。我亦覺得在英國讀書重新塑造了自己的品味。

3. 哪個是你最喜歡的時尚品牌?為什麼?

沒有啊！我喜歡追潮流嘛，沒有特定喜歡哪個品牌。但總體上我最喜歡Chanel，而近期則較喜歡LV的玩法，因為品牌會與不同的藝術家合作，把藝術和時裝融合，與我現在的工作很相似。其實我也喜歡很多小眾和新進的時尚品牌，但它們的壽命往往比較短。

4. 自己有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好?

當我dress up的時候，一定會戴一對statement earrings ，也會佩戴手鐲或手鏈，否則會覺得「周身唔聚財」，如果不戴耳環甚至覺得自己好像沒有化妝一樣。

5. 你工作的範疇廣泛，如時裝設計、撰寫時裝專欄、創立時尚家品品牌到開設藝廊，每個工作給你什麼經驗與得着呢?

這些崗位有點像一脈相承，全部都要清晰、精準、有計劃及前瞻性。我亦會從其他我未做過的工種去學習，對我現在從事自家品牌及藝廊的營運很有幫助。

6. 事業上有什麼終極目標?

終極目標的是將我的業務上市，哈哈！但我現時的目標是建立一支穩定的工作團隊，那做什麼事也會事半功倍。

7. 時裝對你來說是什麼?

時裝是一種建立自信的東西，能表達自己生活及美學觀念的媒介。

8. 假如今天是你生命中的最後一天，你會穿什麼?

我會有兩個選項，一是全套武裝如全身Chanel，及把品牌的經典珍珠、金鏈首飾戴滿全身。另外一個選項則是最舒服的運動衫。不是很decent就是很舒服地走，哈哈！

9. 你認為什麼是美?

自信，因為你要相信自己的品味，衣服平貴不重要。而且我覺得善良和有同理心的人才美。

10. 一年來的社會運動及疫情對你有什麼影響?你對此有什麼體會?

很多計劃都要延後，體會到事情的發展很多時都不如人意，但我會在多出的時間多作休息，並把工作籌備得更好。面對逆境要做好自己之餘，還要為將來未雨綢繆。

■ Profile

馮榕榕（Ruby Fung）

畢業於英國著名時裝學院Central Saint Martins，主修Fashion Print。曾於本地時裝品牌擔任首席設計師、電台節目主持，現為時尚專欄作家，並創立時尚家品品牌及藝廊。

文：溫兆明

編輯/陳淑安

IG：mp_lifeandstyle

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