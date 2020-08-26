格鬥高手Alain Ngalani 「Be water！」練武求變通

於中環鬧市起飛腳踢跌頭頂水樽、邊吃士多啤梨邊慢動作落一字馬……掃一遍Alain社交媒體上的短片，很容易笑到有腹肌。這名現役綜合格鬥（MMA）重量級拳手，於非洲喀麥隆出生，居港已有20年。他生活的主旋律，除了吃喝拉撒和嚴苛訓練，就是他一再提到的「fun」和「good vibe」：「香港人好凝重好大壓力，但我有自己的一套，chill down，have fun，快樂是可以傳染的。」擂台上的Alain，迎戰對手時一副兇相，拳拳到肉；但走下擂台，Alain臉上非但沒有一點殺氣，話間還處處亮出慈祥微笑，和顏悅色的神情，帶幾分「佛系」。

「和香港墮入愛河」

2000年，Alain初到香港，當時在拳壇薄有名氣的他，本來只打算逗留幾星期，在贊助商活動露露面便離港，豈料活動一再延長，其間他得到一紙合約，思前想後，決意留在香港發展武術事業：「我很快和香港墮入愛河，這兒的人很好，沒那麼麻煩。工作機會也多，一個接一個的來。」後來他拿到香港身分證，與港女共諧連理，誕下3個子女，也開了自己的拳館，並多次以香港運動員之名作賽。吃叉燒、飲茶，「還有以往每星期都有大遊行而警察會指引人們方向的景象」……關於他愛的香港，他能列出一個長長清單，「我覺得我是屬於這個地方的」。

45歲的Alain，縱橫拳壇20多年，早年主打泰拳和踢拳，曾4奪泰拳世界冠軍，2013年才轉攻講求「十項全能」的綜合格鬥，迄今為止，戰績4勝5敗。雖輸多過贏，但勝負他看得頗輕：「不是我後旋腿一踢，贏了就一副『ok我至叻』的模樣。無論輸贏，我在乎有沒有從中學習。」

從泰拳轉戰MMA 「想挑戰自己」

勝負如塵，緣分到了，面前自然有路：「拿過幾次泰拳世界冠軍後，我不知道下一步幹嘛好，有點悶，我不想被局限，想繼續挑戰自己。」於是他開始涉獵規則靈活的MMA，MMA不限選手使出泰拳、摔跤、柔道等武技，也不管你站着打還是躺着打，總之能KO對方便算贏，「要很靈活，be water，切忌不懂轉彎」。

如是者，他每天練習不同武藝，但求融會貫通，應對各路對手：「各種武技是互相補足的，像陰陽互補。我很喜歡這樣流動變通的自己，哪怕會失敗，自暴其短，就回頭再學習，這就是生活饒有趣味的原因吧？」他玄玄的續道：「有雨才有晴，有晴才有雨，世事不會只是一味陽光普照。」

談到失敗和低潮，Alain說疫情下沒比賽、武館不能如常營業，現時正是他人生經歷過最差的時期，話畢卻又聳肩笑笑。有沒有想過，隨其他中產expat的腳步離港，到更安穩的國度重新出發？他暖暖拋出一句：「當你喜歡自己的地頭，你就會fight till the end。縱使掙扎了，一切都像輸了，但你要懷有希望，要耐心，要堅韌。」似乎沒有誰，比屢敗屢戰的拳手，更適合如此勸勉人們：「沒有東西是唾手可得，所有戰鬥都需花時間。」

文：宋霖鈴

編輯/ 王翠麗

美術/謝偉豪

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