Watch News：日本新秀製表師 奪德國大獎

擊敗7名新秀製表師

今年製表獎的題目是「設計並製作一個可以自由轉換的逆跳顯示」。8名具潛力的新秀製表師來自5個國家，由就讀的學校提名參加比賽。評審團則由4位來自德國德累斯頓（Dresden）的專家組成，包括A. Lange產品開發總監Anthony de Haas、資深鐘表記者Gisbert L. Brunner和Peter Braun，以及德累斯頓皇家數學物理儀器顧問團（Royal Cabinet of Mathematical and Physical Instruments）總監Peter Plassmeyer，他們評核參賽者遞交的作品，以構思的原創度和新鮮感、功能、技術和工藝質素，以及美觀度為標準。

慢速逆跳 設離心式調節器

篠原那由他的作品以「慢速逆跳（Slow-Moving Retrograde）」為名，作品在各方面均大獲評審團好評。他製作的機芯備有獨立逆跳小時及分鐘指示，背面設有小秒盤。作品的靈感來自Unitas 6498-1型機芯，新秀製表師將機芯重新建構，並加入兩個輪系，備有特別為指針逆跳而設的離心式調節器，讓主要指針到達調速器末端時緩緩返回原來位置。

除了篠原那由他的作品，評審團對另外兩個表現出色的作品亦留下深刻印象，並特別表揚。就讀於芬蘭製表學院（The Finnish School of Watchmaking）的Atte Pirttijärvi，作品以12小時雙逆跳顯示為基礎，配備充滿創意的雙指針設計，以熒光小圓點作日／夜顯示；來自奧地利卡爾施泰因技術學院（Technical School of Karlstein），17歲的Lukas Strassberger則是歷屆最年輕的參賽者，其作品設計經典，在12時當眼位置設有半圓形逆跳時分顯示。品牌希望能藉着比賽發掘世界各地極具潛力的新秀製表師，鼓勵他們開發更多獨具創意的原創設計。

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文：張曉冬