玫瑰金表 復古添玩味

各大品牌近年紛紛推出藍調腕表，Vacheron Constantin今年便首次將玫瑰金和藍調漆面表盤在全新的Overseas超薄萬年曆腕表上結合。以貴金屬鏈帶製成的全金版本，鏈節設計靈感源於品牌標誌的馬耳他十字。除了表殼和表鏈外，時標、指針和月相盤同樣採用18K 5N玫瑰金材質製作，顏色比其他品牌的玫瑰金略紅，藍色漆面表盤經旭日紋緞面拉絲處理，以蝸形紋裝飾的小表盤清晰易讀。

首次採用鏤雕擺陀 機芯更通透

除了藍色表盤款式，同系列另有Overseas鏤雕超薄萬年曆腕表，換上藍寶石水晶表盤，盡顯機芯的複雜美感。腕表用上1120 QPSQ鏤空自動上鏈機芯，在確保機芯正常運轉的情况下，零件被盡量地雕空，這亦是品牌首次採用鏤雕擺陀，令機芯更為通透。腕表配備萬年曆功能，無論其日曆指示還是月相顯示，在2100年3月1日之前均毋須任何人手調校。兩枚玫瑰金腕表除了設有鏈帶款式，亦可配搭藍色密西西比鱷魚皮表帶及藍色橡膠表帶，適合不同場合佩戴。

Fiftysix系列新作 重現戰後表款特色

前年推出的Fiftysix系列，今年亦以玫瑰金為主色調。系列以1956年的經典表款為創作靈感，當時是品牌首款具備防水性能的自動上鏈表。這次品牌在復古中注入現代氣息，以朱古力啡色表盤配搭玫瑰金表殼和小牛皮表帶。表耳造型呼應馬耳他十字的4個分支，表圈上凸起的盒狀式藍寶石水晶表鏡，重現戰後時期表款的設計特點。

兩枚新作分別為自動上鏈表和全日曆功能款式，全日曆腕表表盤顯示日期、星期、月份及精密月相（每122年僅需調校一次），表盤不同部分分別飾以乳光、旭日紋和蝸形紋裝飾。兩款腕表直徑均為40毫米，藍寶石水晶表底蓋內配搭22K玫瑰金鏤空擺陀，設計靈感同樣源自馬耳他十字標誌，呼應品牌的悠久製表歷史。品牌265年來從未間斷的製表歷史，正正給予大家信心保證。

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文：張曉冬

模特兒：Victor M.（Primo）

化妝及髮型：Shirley Tan（LTsworkshop）

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編輯/ 王翠麗

美術/謝偉豪

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