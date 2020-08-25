家庭有教：幫助孩子 培養感恩的心

美國心理學家Jeffrey Froh曾將8至11歲的孩子分成兩組：一組與研究人員討論一些能誘發感恩的話題，如善心者向別人施予援手的原因和過程，亦會做一些和感恩相關的課堂活動，如寫感恩日記等；另一組則單單與研究人員討論一些和日常生活相關的話題，內容不涉及感恩。結果發現，討論感恩話題和寫感恩日記的孩子，於5星期後擁有更多感恩的思想，生活滿意度亦明顯增加。有趣的是研究完結後，兩組孩子獲邀寫感謝卡給研究人員，學習感恩的一組結果比另一組更樂意寫，證明短短5星期感恩推廣活動，已可以改變孩子的行為！

以身作則 一起製作感恩日記

跟隨以上做法，家長可以與孩子討論慈善組織的成立目的和日常工作。家長亦可以與孩子一起製作感恩日記，每天讓孩子用文字或圖畫記錄一件值得感恩的事。日記毋須長篇大論，兩三句或一幅簡單圖畫即可。內容亦可「大」可「小」：小至陌生人替自己開門，大至親友為自己安排入讀心儀的學校。孩子可以隨時回味這些事件，時常感恩。當然，家長亦應該以身作則，對身邊的人表示關心和感激。孩子看在眼裏，自然會亦步亦趨，有樣學樣！

長期面對疫情，家長和孩子感到壓力或負面情緒再正常不過。這個時刻，我們更加要與孩子一起，時常感恩！大家可以收看Take a SIP（Science Informed Parenting）家庭教育短片《感恩的心》，看看時常感恩對孩子的正面效果：https://youtu.be/SImdHzqDehY

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第308期]