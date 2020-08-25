半職爸爸：Matilda應該是一本禁書嗎？

可能引起孩子對大人的憎恨

對一些家長來說，這本書大逆不道，醜化父母和大人，把孩子懲罰大人合理化，頗有孟子「聞誅一夫紂矣，未聞弒君也」的味道。如果童書中有《一九八四》式的禁書，這部「政治不正確」但極受小讀者歡迎的小說，恐怕首當其衝。這是一本外國人寫、別有用心、引起小朋友對父母和其他大人憎恨的書。

可是，作為大人，我很感謝作者Roald Dahl，給大人和孩子留下這麼大快人心的一部作品。我很能代入主角Matilda的處境，因為每一個大人都曾經是小孩，而且，在每一個大人身邊，總會有更大的大人出現，他們就像故事中的父母和校長那般，不問情由欺壓着他們眼中的「孩子」。書裏面的爸爸知道孩子「竟然」喜歡閱讀，而且能從他無法理解的東西得到他不能想像的享受和滿足時，怒從心上起，憤然把孩子從圖書館借來的書撕爛。這其實是一種同時夾雜着嫉妒、虛怯和自大的複雜情緒。「I'm right and you're wrong, I'm big and you're small, and there's nothing you can do about it.」（我是對的，你是錯的。我大，你小。對於這點，你絕對無能為力。）

他不明白一本書為何重要，不明白一本書為何值得珍視，他只能生氣地反問：「有什麼東西是只能從書本而不能從電視得到的呢？」

大的不一定是正確的

庸俗的爸爸看似荒謬，偏偏現實上不少「大人」都自以為是，認為膚淺比深沉好，認為不用腦的孩子比會思考的孩子乖巧，認為單向接收命令比反覆多角度察看問題更重要。因為前者比後者更有效，而有效的意思是官能的、短暫的、一言堂的和看起來更值錢的。

故事裏爸爸的話，揭示了某些大人相信的真理：我大，所以我對；你小，所以你錯；有權有勢的人，永遠都是對的。偏偏，Roald Dahl想在這本書帶出相反的信息。那就是，大的不一定是正確的，小的不一定是錯誤的，大人做了壞事，一樣要受到懲罰，哪怕懲罰大人的是一個孩子，哪怕懲罰父母的正正是他們的女兒。

小孩看這本書，應該會很快樂；大人看這本書，看着，看着，一股悲哀突然入侵。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第308期]