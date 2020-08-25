特教樂與路：另類親情

醫院清潔工遇上兔唇孤兒

坐在巴士上，窗外的景物格外熟悉。回想過去10年，她每天大清早就會到菜市場買材料熬湯；一看到新鮮的水果，就一定買回家。回家後，她就在廚房裏洗洗切切，開始熬製湯水；過一會兒，她拿出水果去皮，切成一小顆一小顆，存放在保鮮盒內。時間差不多了，她便小心翼翼把湯水、水果盒等放在手提行李箱裏，拖着出門。她每天從屯門乘車到九龍，為的是給乾孫兒送上精心熬煮的湯水。

張婆婆20年前在醫院工作，負責清潔病房。有一天，她看到一個只有數個月大的男嬰，上嘴唇到鼻下底都是裂開的。當刻她心裏隨即冒出一個念頭：「他真倒霉，長大後怎見人呀？」

小男嬰患有唇裂，俗稱「兔唇」。護士每回都花了不少時間餵他喝奶，他一吮，奶又從鼻孔流出。張婆婆看到此，心裏不禁想：「真可憐，這樣怎會吃得好，夠營養嗎？」

張婆婆開始特別留意小男嬰，怎麼探病的時段，總看不見家人來探望他？後來得知原來他是個棄嬰，社工叫他明仔。張婆婆看着天真的明仔，說：「好歹都是自己的孩子，怎會忍心拋棄呢？」

每次婆婆經過他的病牀，總會過來逗逗他。小嬰孩不知怎地，總會對着張婆婆笑，一雙眼睛好像在說：「婆婆，我認得你！」

視如至親 無微不至照顧

張婆婆最難忘是明仔接受了數次唇顎修補手術。每次她都會去寺廟祈福，祈求上天放過這個無父無母的無辜小嬰孩，憐憫他免再捱刀割之苦。想到小小的身軀要被送進手術枱，她有種莫名的痛，從心坎裏痛出來。

自此，她視明仔猶如自己的孫兒一樣。當明仔出院後，張婆婆對明仔的愛沒有因他離開醫院而減少。每個周末都會到孤兒院探望他，明仔看到她便摟着不放，儼然兩婆孫一樣。後來，明仔被評估為中度智障，需要送到特殊學校讀書，並入住學校宿舍，張婆婆仍是風雨不改去探望。

張婆婆總會在學校午飯時段到校，幫明仔穿好圍巾，然後坐在明仔旁邊，一口一口的餵他喝湯。明仔邊喝邊撫着婆婆的手臂，滿足地笑。張婆婆臨走，總會從行李箱拿出為明仔準備的日用品、衣服或零食交給班主任，以備不時之需。初期，班主任好奇地問張婆婆如此疼愛孫兒，為何不留在家照顧？後來，方才知道張婆婆跟明仔間的微妙關係。

今天是明仔的畢業禮，張婆婆最欣慰是以最親而又唯一的家人身分出席活動。明仔遠遠看到張婆婆，立即走過來拖着她。她看到這個大男孩滿頭大汗，便拿着小紗巾給他擦汗，說：「來，叫聲婆婆，親一下。」明仔親切地抱着張婆婆的臉蛋，用力地親了一下，身旁的教師已把這個美麗的畫面攝進鏡頭裏。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第308期]