親子筆陣．君子之道：斷捨離的智慧

最近，我父母的家需要重新裝修，要搬走所有物件及家俬到迷你倉，讓我體驗到如何實踐「斷捨離」。我第一天開始大執拾便陷入困境，因為所有物件我都想留下，包括光碟、兒時玩具、棋盤、書本、黑膠唱片、衣服等，它們每樣都有紀念價值。結果，我呆坐了兩天仍然未能清理，阻延了裝修日期。其實每一件物品都帶着我們的想法與價值觀，所以才捨不得放下。說真的，對於一個念舊之人，要抉擇捨棄每一件回憶之物，可想而知有多糾結？

思考什麼東西「最適合現在的自己」

其後我問同事借了一本有關斷捨離實行方法的書，看畢山下英子的《斷捨離的簡單生活》後，明白到需要以「自己」而不是「物品」為主角，去思考什麼東西「最適合現在的自己」，以及「讓自己感到最愉快也最常用」。這幾句說話猶如晨鐘暮鼓激活了我的腦袋，我立即重新出發，再開始執拾。

山下英子的理論是透過整理物品的過程，可令人更了解自己，「面對物品就是面對自己，整理房間就是整理自己」。我們必須和自己對話，問自己現階段什麼對自己最重要，作一個排序。我告訴自己首先要捨離的是物質：有很多未開封的用品，已收起多年，我相信可見將來也不會用。我決定用袋子盛起來，稍後讓朋友看看有沒有他們適用的物品，另外把新衣服送予慈善團體給有需要的人。至於塵封已久又捨不得丟棄的，如兒時用過的物品，其實都已不適合我現在用，我亦不會用來做擺設；還有一些見證着我走過人生不同階段、高山與低谷的一些小物件，我決定用相機把它們一一拍下來作為紀念。此時，我的心情頓時豁然開朗起來。

在剛剛過去的日子，適逢校長室裝修，我也用了斷捨離的方法清空校長室，其後堅持以簡約為主，獲得很多同事讚賞。現在每當返回校長室，都會有份輕鬆的感覺，思緒也特別清晰，做起事來也特別起勁。

有捨才有得 放得下走得遠

我成功完成了兩項斷捨離的任務，整個執拾過程中，我領悟到有捨才有得，放得下，才能走得遠；我們捨棄的都是在我們生命中不再有價值的東西。換個角度思考，人生中的一些執著，也應當隨着時間的流逝，判斷它是否對你再具意義和影響力，也該要放下和捨棄，否則又怎能迎來人生中未知的幸福？

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第308期]