遙距教學：調節適應網上學習 7招收拾心情迎接「開學」

忌抱「見步行步」心態

上一個學年突如其來的停課，令學界陷入一片混亂，不論師生、家長，都是抱着「見步行步」的心態，但經過幾個月來的摸索，大家漸漸熟習遙距學習的模式。聖公會聖基道兒童院服務總監、註冊社工陳香君指出，學生和家長都不能再抱「見步行步」的心態迎接新學年，「疫情不像我們上半年所預期，以為過了就會好，而是隨時又會再來第四波、第五波，因此，學生和家長的心態需要調節。當英國劍橋大學也宣布，新學年全年都會在網上平台上課時，大家便得接受，網上學習已成為生活常態，我們不得不去適應」。

她表示，想一切開展順利，最重要在新學期伊始作好部署，重點是讓小朋友有能力獨立應付這種新的學習模式，不用再依賴家長。以下是一些具體建議︰

(1)心理準備

開學前，邀請小朋友一起翻翻新課本、執拾上學用品，預告即將在網上「開學」了。

(2)營造環境

既然已預料遙距學習會維持一段長時間，建議在家中設一個固定位置上課，讓孩子有歸屬感，這有利專心學習，切忌今天坐這，明天坐那。

(3)技術支援

趁開學前，訓練子女一手一腳處理電腦開關、登入、上網、列印功課等程序，預先熟習這種新學習模式，以後網上學習便可靠自己。

(4)規劃流程

網上學習的課時，有可能比面授課堂短，餘下來的時間如何利用，必須跟小朋友事先一起規劃好。例如每天都要按學校課堂時間表溫習一遍，並指導他們自學的技巧，避免虛耗光陰。

(5)「上堂」規則

要子女清楚明白，遙距學習也等同上學，因此，要事先說好「上堂」規則，如穿合適的衣服、不可隨意離開座位等，而且必須做齊功課。

(6)同儕支持

請孩子寄一些打氣卡給教師、同學，互相鼓勵或承諾新學年要好好學習，建立師生關係，有助彼此支持。

(7)開學儀式

開學儀式有象徵意義，建議參與學校的網上開學禮，如果校方未有舉行，家長可自行構想一些小儀式，目的是製造分水嶺，讓小朋友知道，暑假已經結束，要重投「校園」了。

重視功課 不時審視進度

此外，陳香君也特別提醒家長要做好榜樣，「上次停課，聽過有教師說，只有兩成家長有回校替子女領取功課，八成是不理會的，因為覺得不一定要交，所以也懶得去取」。

然而，至今還未知道今個學年要維持這種學習模式多久，因此她期望家長不要輕視學校的功課，領取之餘，還要督促子女完成及遞交，「也可檢視一下功課量是否足夠，如有需要，可額外添加至合適水平，以鞏固孩子所學」。

最後，陳香君建議，家長要不時審視小朋友的學習進度，「最好當然是每天都了解子女學了些什麼，知道進展如何、能否達到課程目標等。」

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第308期]