履歷忌「大包圍」 每頁最多8項內容

個人履歷表（Portfolio） 選最有價值

Portfolio內容應包括4大範疇：

(1) 個人資料：小朋友自我介紹、幼稚園推薦信

(2) 學術成績：學校成績表或評估表、教師評語

(3) 家庭生活：日常生活照片，參與活動如賣旗、做義工等照片

(4) 小朋友作品：平面或立體圖畫、手工拍成照片、比賽及表演獎狀或照片

Miss Blue建議portfolio切忌「大包圍」，放置過多活動或獎項資料，除了會令人眼花撩亂，也會令學校覺得學生「周身刀無張利」。宜選取有價值、跟所報小學有關聯的內容，每頁最多放6至8項有代表的資料。此外需注意學校要求，有些學校會指定頁數，有些說明不要釘裝。如有學校說明不要交file，所指是不要文件夾（釘裝）而非不要交portfolio。

拍攝錄像（Video） 不宜外判

一般學校要求video內容包括以廣東話、普通話、英語自我介紹，天才表演如朗誦、唱歌、講故事等，中間更可加插一些家庭生活照片。Miss Blue指天才表演方面，宜選取小朋友強項，跳舞、劍擊、魔術均可，最重要是小朋友的專長，也配合到學校的理念。現時有不少專業公司代拍這類video，Miss Blue建議家長不要選擇外判，宜自己完成，因為學校希望從video中看到小朋友真實的一面，以及家長的誠意、是否欣賞小朋友優點等，加上現時很多學校都開始運用電子教學，校方亦有機會從video的拍攝技巧中，觀察家長是否懂得基本的電腦操作。

視像（Zoom）或實體面試 準備防疫知識

無論是視像或實體面試，內容一般包括：口試，如自我介紹、中英文常識、中英文重組句字及生字、故事、加減數、情境解難、生活技能等。家長可自製中英文生字卡，除了可跟小朋友練習讀生字，也可用來重組句子。至於玩七巧板、lego等玩具則可訓練邏輯思維、空間、創意等。Miss Blue提醒今年的常識題有可能問及防疫相關知識，家長宜事前多與小朋友看新聞或閱報。

[Happy PaMa 教得樂 第308期]